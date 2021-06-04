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康立基訪世界日報 強調支持SHSAT、改善治安

記者牟蘭／紐約報導
參選布碌崙區長的市議員康立基3日拜訪世界日報，重申自己反對取消特殊高中入學考試。(記者牟蘭／攝影)
參選布碌崙區長的市議員康立基3日拜訪世界日報，重申自己反對取消特殊高中入學考試。(記者牟蘭／攝影)

參選布碌崙(布魯克林)區長的市議員康立基(Robert Cornegy)3日拜訪紐約世界日報，他表示反對取消特殊高中入學考試(SHSAT)，批評市府將教育資源分配不公責任歸咎給於學業優異的亞裔學生，直言「說非洲裔無法通過SHSAT才是歧視」。

身高6呎10吋的康立基，曾是一位職業籃球運動員，也是金氏世界紀錄認證全球身高最高的政治人物，他於2013年起擔任第36選區市議員至今，三年前宣布參選布碌崙區長；為讓華裔選民更了解其政綱，他於3日拜訪世報，由世報副總編輯魏碧洲與公共事務處處長黎冠中接待。

康立基表示，仇恨亞裔犯罪日益增加，他若當選，首要之務將改善全市治安；他說，許多仇恨犯罪的嫌犯都患有精神疾病，當局應增加心理治療的資源，如增加心理健康服務熱線等，從根本解決問題。

身為非洲裔，康立基說，他更了解被其他族裔歧視與霸凌的感受，並承諾當選後將與布碌崙檢察官辦公室合作，要求當局盡快以仇恨犯罪提告相關被告，「精神疾病不能作為被告攻擊亞裔的藉口，當局應證明為何被告不是仇恨犯罪，而非證實被告為何是仇恨犯罪」。

對於特殊高中入學考試，康立基表示，在考試中表現良好的亞裔學生不該受到指責；他以1980年代的布碌崙科技高中舉例，當時50%的學生都是非洲裔，但沒人指責SHSAT考試造成生源族裔不均。

康立基說，因市府教育資源分配不均，部分非洲裔學生無法獲取考試資源，導致非洲裔與西語裔學生在SHSAT表現不佳；他還批評市府取消資優班，他呼籲政府增加特殊高中與資優班。

參選布碌崙區長的市議員康立基3日拜訪世界日報，重申自己反對取消特殊高中入學考試；...
參選布碌崙區長的市議員康立基3日拜訪世界日報，重申自己反對取消特殊高中入學考試；左起為黎冠中、魏碧洲與康立基。(記者牟蘭／攝影)

亞裔 布碌崙 仇恨犯罪

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