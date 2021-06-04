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魏普林訪中華公所 反對廢除SHSAT 籲限制城區監獄規模

記者和釗宇／紐約報導
參選紐約市主計長的魏普林(中)2日前往曼哈頓華埠紐約中華公所拜票。（記者和釗宇／攝影）
參選紐約市主計長的魏普林(中)2日前往曼哈頓華埠紐約中華公所拜票。（記者和釗宇／攝影）

參選市主計長的州眾議員魏普林(David Weprin)2日前往紐約中華公所拜票，強調自己財政管理經驗豐富，而且熟悉華裔社區，在特殊高中問題、城區監獄問題上一直與華裔民眾站在一起，希望能獲得華裔選民支持。

影音來源：記者和釗宇

魏普林表示，他與華裔社區有長達20年的友好關係，並一直積極保持著良好溝通；他說，和其他參選人相比，他更能勝任主計長的工作，「我是執業律師，而且曾在州金融服務廳擔任銀行監管工作，也曾在華爾街律所處理過政府發債事宜，在市議員任上擔任過市議會財政委員會主席，這些工作都與主計長的財政審計職能相關。」

他表示，特殊高中入學考試SHSAT對亞裔很重要，並重申反對以取消考試為手段促進教育公平；「很多年前特殊高中有80%都是猶太裔學生，那時為什麼沒人提教育公平？不管什麼族裔，考試考得好就是優秀的，促進教育公平正確的方法是擴大優質教育資源，設立更多特殊高中。」

參選紐約市主計長的魏普林表示，他在特殊高中問題、城區監獄問題上一直與華裔民眾站在...
參選紐約市主計長的魏普林表示，他在特殊高中問題、城區監獄問題上一直與華裔民眾站在一起。（記者和釗宇／攝影）

魏普林表示反對削減警局預算，「撤資警局對我們造成傷害，去年我們減少了3000名警察；現在已有多個警察工會背書我，我們需要更多警察打擊包括仇恨犯罪在內的所有犯罪行為。」

魏普林還表示，他不認可市府關閉雷克島、建設城區監獄的計畫，因為沒有徵求社區的意見；魏普林說，在押人數一直在下降，因此不需要建大規模的城區監獄，而應該翻修雷克島監獄，「但是現在決定已經做出了，我們未來可以爭取縮小城區監獄的規模。」

此外，魏普林表示反對州府的堵車費計畫，這對小商業復甦非常不利，「許多小商業需要每天多次跨區送貨，堵車費無疑會增加小商業者的負擔；而且堵車費是為了資助大都會運輸署(MTA)，但現在MTA已經拿到了聯邦救濟款，我呼籲州府將堵車費推遲實行兩年，至少等到疫後經濟徹底復甦之後。」

中華公所主席于金山表示，「魏普林是華社的老朋友，他的政見比較溫和，尤其是公共安全的政見，削減警局預算和公共安全不可能兼顧。」

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