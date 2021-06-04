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亞當斯提「我們崛起」 挺移民經營企業

記者黃伊奕／紐約報導
市長參選人亞當斯（右二）提出「我們崛起」計畫，打擊針對移民的仇恨犯罪，並設立基金支持移民企業。(路透)
市長參選人亞當斯（右二）提出「我們崛起」計畫，打擊針對移民的仇恨犯罪，並設立基金支持移民企業。(路透)

警察出身的市長參選人亞當斯(Eric Adams)，3日提出旨在造福移民社區的「我們崛起」(WeRISE)計畫，設立一個每年5000萬元的移民風險基金，為移民經營的企業提供稅收優惠和免稅融資；嚴格限制市警與移民執法當局合作；採用「零容忍」政策打擊針對移民的仇恨犯罪，並要求警方提供更多語言的報案服務。

現任布碌崙(布魯克林)區長亞當斯，此前發表一系列緩解紐約市近期高犯罪率的政策，其中包括支持警方「攔截盤查」，此舉引起牧師福伊(Kirsten John Foy)等多位反對者不滿，一群示威者2日下午聚集在亞當斯布碌崙3大道競選辦公室門口抗議，呼籲選民不要在6月22日初選時投票給他。

有非洲裔社區代表在亞當斯競選辦公室門口反對他支持攔截盤查等政策。（臉書視頻截圖）
有非洲裔社區代表在亞當斯競選辦公室門口反對他支持攔截盤查等政策。（臉書視頻截圖）

福伊說，「我相信亞當斯是好人，但是他為了爭取選票，計畫重新啟動長期以來對非洲裔與棕色人種社區最具有壓迫、危險與致命的政策，讓人感到不安。」

包括2006年不幸遭警察槍殺的Sean Bell的未婚妻等多名反對者發言表示，他們並非反對亞當斯，而是反對攔截盤查；但亞當斯如果依舊我行我素，支持攔截盤查、支持恢復警察局便衣犯罪部門以及恢復單獨監禁，那麼將在此次選舉中失去他們的支持。

但亞當斯該政策卻贏得不少華裔選民的好感，華社代表羅維宗表示華裔是仇恨犯罪受害者，但實際上有更多非洲裔因為不斷惡化的治安失去生命；相信反對亞當斯此舉的是少數，而非普羅大眾。

廣大華裔選民對良好的治安無比渴望，亞當斯身為前警員也更明白「攔截盤查」對於警方執法的有效性，「他能夠不顧自己同族裔反對而做出正確的決定，從這點來看華裔民眾應該給予支持。」

移民 華裔 警察

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