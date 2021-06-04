亞當斯提「我們崛起」 挺移民經營企業
警察出身的市長參選人亞當斯(Eric Adams)，3日提出旨在造福移民社區的「我們崛起」(WeRISE)計畫，設立一個每年5000萬元的移民風險基金，為移民經營的企業提供稅收優惠和免稅融資；嚴格限制市警與移民執法當局合作；採用「零容忍」政策打擊針對移民的仇恨犯罪，並要求警方提供更多語言的報案服務。
現任布碌崙(布魯克林)區長亞當斯，此前發表一系列緩解紐約市近期高犯罪率的政策，其中包括支持警方「攔截盤查」，此舉引起牧師福伊(Kirsten John Foy)等多位反對者不滿，一群示威者2日下午聚集在亞當斯布碌崙3大道競選辦公室門口抗議，呼籲選民不要在6月22日初選時投票給他。
福伊說，「我相信亞當斯是好人，但是他為了爭取選票，計畫重新啟動長期以來對非洲裔與棕色人種社區最具有壓迫、危險與致命的政策，讓人感到不安。」
包括2006年不幸遭警察槍殺的Sean Bell的未婚妻等多名反對者發言表示，他們並非反對亞當斯，而是反對攔截盤查；但亞當斯如果依舊我行我素，支持攔截盤查、支持恢復警察局便衣犯罪部門以及恢復單獨監禁，那麼將在此次選舉中失去他們的支持。
但亞當斯該政策卻贏得不少華裔選民的好感，華社代表羅維宗表示華裔是仇恨犯罪受害者，但實際上有更多非洲裔因為不斷惡化的治安失去生命；相信反對亞當斯此舉的是少數，而非普羅大眾。
廣大華裔選民對良好的治安無比渴望，亞當斯身為前警員也更明白「攔截盤查」對於警方執法的有效性，「他能夠不顧自己同族裔反對而做出正確的決定，從這點來看華裔民眾應該給予支持。」
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