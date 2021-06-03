遺囑法院參選人杜維妮 獲華人組織和民代背書

杜維妮(右二)獲得日落公園華社背書支持。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)遺囑檢驗法院(Surrogate's Court)非洲裔參選人杜維妮(Dwayne Esther Paul)日前拜訪日落公園華社，表示作為海地移民 的後代，非常理解移民文化背景，承諾會當「以人為本」的法官，重視且公平審視每一起案件；杜維妮獲得美國 中餐聯盟紐約總會以及多名當地民代的背書。

從事法律工作20年的民事法官杜維妮，父母早年從海地移民來美，刻苦工作以供她上大學；她從喬治華盛頓大學法學院畢業後，又到紐約州 立石溪大學(SUNY Stony Brook)進修，曾在皇后區刑事法院、家事法院服務，目前在國王郡民事法院服務。

因布碌崙遺囑檢驗法院一名法官即將退休，騰出的位置有兩人競選；她形容該法院比人們想像還要重要，當有人去世後，不管是否有遺囑(will)，都需要跑一趟法院，若案件沒審理恰當，死者辛苦積累的遺產有可能無法傳至下一代，該法院另也處理監護權、領養權等案件。

杜維妮說，父母初來乍到美國時也因不會英文吃過很多苦頭，跟大多數華人移民一樣，相信教育是改變下一代命運的基石，他們很用心供養杜維妮上學；直到現在，作為少數族裔的非洲裔和亞裔仍面對不公平待遇，兩者可相互理解面臨的挑戰，正因如此，她有信心有足夠耐心來審理案件。

美國中餐聯盟紐約總會負責人陳善莊、貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)、第47選區民主黨女性黨代表的華裔唐鳳巧等人均表示背書杜維妮；紀思庭提到，杜維妮早前就在社區為民眾做法律維權，用通俗易懂的詞語向眾人解釋法律，居民不再對司法感到陌生害怕，更懂得運用司法來捍衛權益。