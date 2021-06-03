遭皇后區第7社委會提罷免 崔容準批排除異己

崔容準稱，第七社委會投票決定撤銷其委員職位，是為了排除異己。(本報檔案照)

涵蓋法拉盛 、大學點、白石鎮等地的皇后區第七社區委員會，將投票 決定是否罷免該委員會委員、韓國裔市議員參選人崔容準(John Choe)，稱其違反規定，這將是皇后區社委會史上首次進行罷免委員程序；崔容準2日回應表示，此舉是為消除不同聲音。

第七社委會執行委員會上月一致投票決定，將由全體委員對是否啟動對崔容準的罷免程序投票，並於上月25日告知崔容準。

社委會副主席安培林(Chuck Apelian)和其他四名執行委員會成員共同表示，崔違反了「城市憲章」(City Charter.)對社區委員的多項規則和規定；執行委員會已向紐約市 利益衝突委員會(COIB)提交了針對崔的幾項正式投訴，COIB尚未作出裁決。

第七社委員全體委員將於14日投票，若有至少三分之二委員同意啟動罷免程序，社委會主席凱爾提(Eugene Kelty)將任命一個由五名委員組成的特別委員會進行聽證，安培林和崔容準均會發言。在委員會給出建議後，全體委員將投票決定崔的去留。

社委會執委對崔的投訴包括：崔於去年12月向至少一名委員發送其競選籌款郵件，執行委員會認為此舉違反城市憲章；崔在沒有社委會領導層授權下，創建了該社委會臉書(Facebook)頁面，該頁面被標記為官方政府頁面，包含多個與大法拉盛商會相關的貼文，崔是該商會執行主任，該臉書頁面已被刪除；還有崔誹謗執行委員會的多名成員等。

崔容準2日表示，他直言不諱地批評委員會領導層未能聘請雙語員工，並呼籲對可能違反紐約市採購規則的行為進行調查；他也強烈反對「法拉盛濱水項目」，要求該項目開發商建造更多平價住房及滿足社區其他需求；而安培林是該項目的顧問。

崔容準說，「社委會此次行動看起來是為了消除異議，並鞏固社委會領導層的權力」，且啟動罷免程序的投票就在民主黨初選前八天。