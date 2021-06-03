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多位華裔市議員參選人 砲轟緬街公車專用道

記者牟蘭／紐約報導
亞太裔投票聯盟邀請市議會第20選區市議員參選人黃敏儀、楊愛倫與陳海靈、尹導、崔容準與米藍達參與論壇。(會議視頻截圖)
亞太裔投票聯盟邀請市議會第20選區市議員參選人黃敏儀、楊愛倫與陳海靈、尹導、崔容準與米藍達參與論壇。(會議視頻截圖)

民主黨黨內初選定於22日舉行，亞太裔投票聯盟(APA Voice)日前邀請市議會第20選區市議員的六位參選人參加線上論壇，其中多位華裔參選人批評緬街公車道計畫，指責該計畫對小商家與長者帶來負面影響，只有韓裔參選人崔容準(John Choe)支持這項計畫，堅稱給社區帶來更多便利。

由亞洲人平等、華策會、韓美社區服務中心與民權中心等組成的亞太裔投票聯盟，1日晚舉辦市議會第20選區市議員參選人線上論壇，邀請民主黨籍參選人黃敏儀、楊愛倫、陳海靈、尹導、米藍達(Anthony Miranda)與崔容準參加，探討社區的治安、交通與教育等議題。

論壇持續近三小時，只部分參選人在最後的互相提問環節涉及緬街公車專用道計畫；黃敏儀表示，根據法拉盛商業改進區(Flushing BID)的調查結果，所有受訪商家反應，公車專用道實施後，生意營收減少了15%至25%，甚至更多。

楊愛倫以她居住的商住公寓樓舉例，樓內小商家被「孤立」，導致客戶無法開車上門尋求服務；公寓樓內的長者住戶更是苦不堪言，因這項計畫，無法在家門口乘坐私家車前往診所看病，「這是曼哈頓官僚制定的計畫，根本不適合法拉盛，無法服務社區，我真的討厭這個計畫」。

但崔容準表示，法拉盛緬街公車道服務沒有私家車的一線工作人員，為當地帶來更多人潮，他否認小商家生意受到負面影響等說詞，認為只有建商受到衝擊。

陳海靈對此表示，並非只有建商反對公車專用道計畫，他與法拉盛當地的小商家溝通，多位商家反應，因這項計畫導致收入下降，讓他們已被疫情衝擊的生意雪上加霜。

會議還探討了日益增加的仇恨亞裔犯罪，黃敏儀建議增加紐約市警多元文化的服務；楊愛倫呼籲加強心理健康輔導項目；尹導呼籲恢復警察被削減的經費；陳海靈要求警方辦案透明化；崔容準支持削減警方經費，並稱警察只能處理犯罪，無法改變仇恨犯罪，他要求增設公校多元文化教育項目。

法拉盛 警察 投票

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