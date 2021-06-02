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挺SHSAT家長團體支持亞當斯 「他能讓學生獲更好教育」

記者金春香／紐約報導
支持SHSAT的團體PlaceNYC宣布背書亞當斯。（路透）
支持SHSAT的團體PlaceNYC宣布背書亞當斯。（路透）

支持特殊高中入學考試(SHSAT)和資優班項目的教育維權組織「紐約市加強課程和教育家長領導」(簡稱PlaceNYC)，1日宣布背書布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)參選市長，表示亞當斯是所有參選人中唯一支持將SHSAT作為入讀特殊高中唯一標準的人，且其教育政策與該組織成員的立場一致，相信其當選能保證全市教育問題走向正軌。

「PlaceNYC」共同主席劉明倫(Lucas Liu)表示，亞當斯認真聆聽全市所有社區的聲音，他提出的相關政策都有將不同背景民眾的聲音涵蓋進去，尤其是少數族裔移民以及公校家長的聲音，他致力於保證全市所有學生獲得更好教育、達到更高教育水平的目標，獲得該組織成員的支持。

「PlaceNYC」 成立於市長白思豪(Bill de Blasio)和前教育總監卡蘭扎提出廢除SHSAT之後，近年來致力於保護SHSAT不被取消，並堅定維護資優班項目；新冠疫情期間，該組織多次呼籲公校盡快全面安全重開。

「PlaceNYC」表示，亞當斯是市長參選人中唯一支持SHSAT作為入讀特殊高中唯一標準者，他還保證會在全市每個區各增加一所特殊高中，以確保更多學生獲得入讀機會；此外亞當斯清楚指出要從根本解決教育問題，如提高幼稚園至八年級的公校教育質量，而不是直接取消特殊高中、資優班等項目，這些觀點都與該組織成員的立場一致。

該組織部分成員此前曾表達在楊安澤和亞當斯間徘徊的立場，尤其是在楊安澤年初公開指責教師聯合工會(UFT)影響公校重開速度那段時間，獲得一些支持，但楊安澤在特殊高中問題上的立場為保留SHSAT，但同時增加其他選拔因素，這與「PlaceNYC」立場相悖。

教育總監 特殊高中 SHSAT

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