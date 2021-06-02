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參選市議員 祖尼加獲中餐聯盟紐約總會背書

記者顏潔恩／紐約報導
祖尼加(左二)6月1日獲得美國中餐聯盟紐約總會的背書。(記者顏潔恩/攝影)
祖尼加(左二)6月1日獲得美國中餐聯盟紐約總會的背書。(記者顏潔恩/攝影)

在排序複選制投票(Ranked Choice Voting)的新制度下，社區可以排序方式支持多名參選人；美國中餐聯盟紐約總會6月1日宣布背書第七社區委員會主席祖尼加(Cesar Zuniga)，支持他為日落公園第38選區市議員的第二人選，稱其20多年來聆聽華社聲音，「是社區多年的好友」；該會第一選擇是華裔參選人林煜。

祖尼加多年來活躍於日落公園社區，擔任第七社區委員會主席時就建立亞裔外展小組，邀請日落公園華人參與會議，對當地社區事務發表意見；他表示，小時因移民政策曾與父母分離，明白移民家庭的各種困難，因此和華人有共同價值觀，希望通過不懈努力來改善自己和下一代的生活。

美國中餐聯盟紐約總會會長陳善莊表示，過去祖尼加就積極邀請華人代表出席會議，對華人的聲音非常地重視且尊重，從不會排擠華人，因此對他懷有好感；林煜有華人身分的加持，獲得華社支持，但排序複選制投票也讓民眾可作出更多選擇，便在眾多西語裔參選人中背書支持祖尼加為第二人選，「他是社區多年的好友，一定會支持他」。

祖尼加表示，能獲得此次背書感到很光榮，說明他在社區事務所作努力得到華人認可；若當選市議員，必定會聘請亞裔員工專門處理亞裔社區事務，確保亞裔美國人的聲音不缺席。

雖然語言不通，但每次來到華社都有一股親切感，「大家都是勤勞工作的人、家庭觀念深厚」，祖尼加說，這是同為移民才能有的相互理解；他也十分感激當地華人多年來對他的支持，接下來會持續積極到華社拜票，聆聽當地人的聲音。

華人 亞裔 移民家庭

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