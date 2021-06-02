黨內初選倒數…遭亞當斯譏「笑話」 楊安澤回嗆「官僚」

亞當斯把楊安澤的競選比做笑話。（美聯社）

距離22日民主黨初選僅剩三周，作為民調領頭羊的亞當斯(Eric Adams)和楊安澤 再掀罵戰，火力漸猛；亞當斯1日稱，楊安澤的競選是個「笑話」，還稱「他怎麼還在這個選舉中？」楊安澤則回應稱，亞當斯多年來一直混跡紐約官僚政壇往上爬，如果他當選市長，紐約市 府不會有任何改變。

亞當斯1日在記者會上，將楊安澤的競選比做一個笑話，「這是個笑話，且它不再好笑，我認為現在有更多嚴肅的問題在前面等著我們，治理紐約市不是遊戲，紐約不需要啦啦隊長，紐約需要一名真正的領袖。」

對於楊安澤日前指出自己收到很多不是真正紐約客的批判，大多是由反亞裔歧視和仇恨引發的說法，亞當斯對此嗤之以鼻，「他必須明白紐約民眾的真實想法是：『你為什麼沒參與任何市級選舉投票？你為什麼在紐約最黑暗的時刻逃離這裡？』」

亞當斯繼續說，「我們不需要一個逃離紐約市的市長，我們需要願意真正治理這個城市的人。」

而楊安澤當日在布碌崙(布魯克林)班森賀競選辦公室發表競選結語時，則喊話競爭對手亞當斯(Eric Adams)「你的時代已經過去」，表示自己才是下一屆市長最佳人選，亞當斯不過是現任市長白思豪 的承襲著。

楊安澤當日與妻子盧艾玲(Evelyn Yang)到新設立的布碌崙18大道7611號競選辦公室，表示自己在最早開始宣布參選時，不少人都笑他不過是熱鍋上的水，不久就會消失，但隨著選舉臨近自己當選機會越來越大；「我在一開始提出的基本收入政策，反貧窮理念，很多人都覺得是笑話，但疫情中大家收到了一筆又一筆的紓困金，證明了這一理念的可行性。」

楊安澤(發言人)喊話亞當斯「你的時代已經過去」。（記者黃伊奕／攝影）

楊安澤表示，自己參選是為了帶來民主期待已久的改革與變化，紐約市政府失職已久，疫情下經濟消弭、小商家生存困難、垃圾成堆、市財政赤字暴增；他不會延續前任市長的失敗，是下一屆市長最佳人選。

楊安澤表示，對手亞當斯不過是白思豪承襲者，會延續白思豪任期的失敗，繼續為特別利益集團服務；而他自己主要支持者、主要競選捐款全部來自底層民眾。