史上最年輕 18歲潘佳仁參選紐約市主計長

18歲華裔大學生潘佳仁選市主計長，成為紐約市最年輕參選者。(潘佳仁提供)

在今年紐約市 主計長的參選人中，唯一的華裔是18歲的大學生潘佳仁(Alex Pan)，他也成為紐約市級選舉中出現在選票上的最年輕參選人；「我來自一個普通的移民家庭 ，」潘佳仁說，「只要有一人支持我，我都會很感恩」。

在紐約出生長大的潘佳仁，居住在皇后區歐松公園(Ozone Park)，他的父親來自台灣、母親來自福建。

潘佳仁5月31日接受本報採訪時表示，他高一時就決定未來要參選公職，並一直心懷這個目標來學習和實踐；今年決定參選市主計長後，他從1月開始了競選工作。

「對我來說，一切都是新的嘗試，為開設一個競選銀行帳戶，我跑了九家銀行、用了一個月的時間才完成。」他說，「還有人在推特上取笑我參選，有兩名參選人看到後站出來幫助我、指導我，他們此次分別競選市長和市公益維護人，我能夠收集到足夠的聯署簽名，他們兩人給予我很大的支持。」

潘佳仁(左)與選民交流了解需要。(潘佳仁提供)

在潘佳仁的競選網站上，從教育、公共安全、警務、改善政府服務等六個方面，清楚列出了他的政見，他表示，這些政見除了自己親身的經歷和感受外，更多的是來自與選民的交流，「每當在與選民見面時，雖然少不了介紹自己，但我肯定會問『我能怎麼幫你』、『你需要什麼』，我和我的競選團隊將選民的反饋結合政府現有的政策，來制定出我的競選政見和主張。」

潘佳仁說，雖然他在紐約長大、讀書，但他成長所在的環境中，亞裔 並不多，「我早已習慣與各族裔相處和交流。」

他還表示，在全國以及紐約，民選官員中的亞裔比率遠低於亞裔人口的比率，「這些年，亞裔參選人帶給我很大動力，我此次參選也想說明，如果一名18歲的亞裔都能做到，其他亞裔應該也能做到」。

潘佳仁能夠流利講中文，他說，「我從小就在紐約慈濟人文學校學習，一直沒有放棄學習中文和中華文化，感謝慈濟對我的栽培和幫助，慈濟『知福、惜福、再造福』的理念，植根我心，會一直伴隨我的人生路。」

潘佳仁即將升入丹尼森大學(Denison University)二年級，他已決定主修政治，「雖然參選不易，但我會持續進行下去。」