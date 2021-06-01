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黃敏儀法律服務 籲民眾快申請緊急租金援助

記者朱蕾／紐約報導
黃敏儀(中)聯合紐約法律援助組織的專業律師，為華人提供免費法律諮詢服務。(黃敏儀競選團隊提供)
黃敏儀(中)聯合紐約法律援助組織的專業律師，為華人提供免費法律諮詢服務。(黃敏儀競選團隊提供)

法拉盛市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)，周末在其位於法拉盛市中心的競選辦公室，提供免費法律諮詢服務，聯合紐約法律援助組織(NYLAG)的專業律師，為華裔民眾答疑解惑；黃敏儀表示，很多華人諮詢紐約州6月1日起開放申請的緊急租金援助計畫(Emergency Rental Assistance Program)，此計畫的申請對移民身分沒有任何要求，鼓勵符合資格的民眾盡早申請。

黃敏儀說，「很高興與紐約法律援助組織合作，將法律諮詢帶入社區。由於語言障礙、沒有渠道等問題，法拉盛居民長期以來難以獲得免費的高質量法律服務，特別是隨著『緊急租金援助計畫』開始接受申請者，我想確保民眾知道他們需要準備的文件、申請條件等重要信息，從而增加申請的成功率；未來我會繼續為當地居民舉辦類似活動。」

紐約州的緊急租金援助計畫為符合條件的家庭提供租金援助，幫助新冠疫情期間遭遇經濟困難的中、低收入家庭提供拖欠的租金、臨時租金補助、公用事業欠款援助等，還會直接向房東支付其租客的租金欠款，為房東和屋主提供必要的幫助。

黃敏儀(站立者)與紐約法律援助組織的專業律師，為華人提供免費法律諮詢服務。(黃敏...
黃敏儀(站立者)與紐約法律援助組織的專業律師，為華人提供免費法律諮詢服務。(黃敏儀競選團隊提供)

黃敏儀表示，此項補助的申請資格為：家庭總收入在地區中位收入的80%或以下；在2020年3月13日當天或之後失業，或收入遭受重大損失；需要支付租金；並有無家可歸的危險；符合條件的家庭最多可收到12個月的租金補助，補助金直接寄給房東。

租戶需要提供個人身分證明、社會安全號碼、租金金額證明、居住證明、收入證明，以及燃氣或電費帳單的複印件。該項目也向房東和屋主開放。該計畫於6月1日(周二)上午9時起開放申請，詳情可瀏覽網站otda.ny.gov/programs/Emergency-Rental-Assistance/。

租金 紐約州 房東

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