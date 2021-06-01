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參選法拉盛市議員 王能訪中華公所誓為社區爭權益

記者顏嘉瑩／紐約報導
王能拜訪紐約中華公所。(記者顏嘉瑩／攝影)
王能拜訪紐約中華公所。(記者顏嘉瑩／攝影)

法拉盛第20選區市議員參選人王能於5月31日到曼哈頓華埠，拜訪紐約中華公所；他表示國殤日緬懷先賢，華人雖然有不少新移民，但同樣熱愛這個國家，而他也相信憑自己在社區30多年的經歷，若當選市議員，將能為社區爭取權益。

曾任華人策劃協會(CPC)福壽老人中心主任的王能，在社區服務已33年，深知社區事務的他表示，他最了解社區的需求，也最知道要如何幫助社區爭取權益。

王能相信憑自己在社區30多年的經歷，若當選市議員，將知道如何為社區爭取權益。(記...
王能相信憑自己在社區30多年的經歷，若當選市議員，將知道如何為社區爭取權益。(記者顏嘉瑩／攝影)

當天他在法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)、凱辛納民主黨俱樂部(Kissena Democratic Club)等團體的陪同下，拜訪中華公所；華商會首席顧問杜彼得說，華人需要在美國有一席之地，他希望華社在任何時候、任何地方都不要忘記自己是華人，而王能則是能夠將法拉盛帶向繁榮的參選人。

凱辛納民主黨俱樂部主席鄭棟煥表示，王能對法拉盛的問題有很深的認識，也比其他人更認識法拉盛，相信他是最適合的市議員人選。

另外當天與會華人社團，還包括美東聯成公所，紐約協勝公會，國民黨駐美東支部、紐約分部，紐約李氏總分所，紐約新會同鄉會，和美東紐約三江慈善公所等代表。

紐約 華人 法拉盛

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