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斯靜格公布打擊仇恨犯罪計畫 關注高發社區

記者和釗宇／紐約報導
斯靜格表示，打擊仇恨犯罪應重點關注仇恨犯罪高發社區。（記者和釗宇／攝影）
斯靜格表示，打擊仇恨犯罪應重點關注仇恨犯罪高發社區。（記者和釗宇／攝影）

參選紐約市長的市主計長斯靜格(Scott Stringer)30日在曼哈頓下城宣布其打擊仇恨犯罪的政綱，計畫重點關注仇恨犯罪高發社區，並增加社區投資，為文化、語言背景不同的仇恨犯罪受害者提供幫助服務。

影音來源：記者和釗宇

斯靜格表示，近來頻繁發生的仇恨犯罪事件絕不能被忽視，是需要全市範圍響應的緊急事件，「這意味著市府需要為仇恨犯罪受害者和社區提供更多協助，包括提供前瞻性的社區安全和教育舉措，從源頭預防仇恨犯罪的發生；作為猶太人，我懂那種社區遭到攻擊時的感受，而作為市長，我將確保在社區有需要時絕不忽視社區的需求。」

他在打擊仇恨犯罪的計畫中共提出六點政綱；首先，根據市警局的仇恨犯罪數據，仇恨犯罪經常在少部分社區、街區、廣場和地鐵站發生，他表示市府應該打破市警局的官僚限制，在仇恨犯罪高發的社區投入更多資源；同時，他表示市警總局權力太過集中，但很多突發事件都是高度社區化的，不必由市警總局專門處理，因此市警總局的資源應該向各分局和社區傾斜。

斯靜格還建議由市人權委員會(Commission on Human Rights)設立仇恨犯罪受害者基金，為包括市民、商家等仇恨犯罪受害者提供協助，由人權委員會向有需要的人發放救濟款，用於獲取健保、住房、創傷諮詢等服務；他還計畫加大社區教育投入，由社區組織培訓仇恨犯罪介入，鼓勵更多市民在遇到仇恨犯罪時勇敢站出來阻止。

另外，他計畫為公校增加投資，用於反仇恨，反暴力、反排外、反種族主義教育，並建立仇恨犯罪多語言線上舉報平台，為不同文化、不同語言背景的市民提供便利。

參加記者會的紐約中華公所主席于金山表示，現在仇恨犯罪仍然沒有減少的趨勢，「不僅是亞裔面臨仇恨犯罪，現在猶太裔也因為巴以衝突帶來的反猶情緒，整個社會變得沒有容人之心；打擊仇恨犯罪無法只靠警察解決，斯靜格提出的這一包括教育、社區、警察等全面性的計畫，有望幫助紐約市在短期內消除仇恨犯罪。」

于金山(左二)表示，打擊仇恨犯罪無法只靠警察解決。（記者和釗宇／攝影）
于金山(左二)表示，打擊仇恨犯罪無法只靠警察解決。（記者和釗宇／攝影）

仇恨犯罪 紐約市 教育

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