亞當斯法拉盛競選造勢 百餘人風雨無阻支持

亞當斯的支持者冒雨為其競選市長造勢。(記者朱蕾/攝影)

距離紐約市 長民主黨初選還有三周多，參選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)與數百支持者30日在皇后區法拉盛 舉辦競選造勢，多位民選官員及上百民眾冒雨到場支持，認為亞當斯能夠帶領紐約重回安全、繁榮之市；亞當斯則表示，社區「風雨無阻的支持」，讓他對競選更有信心，

法拉盛市議員顧雅明、國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)、皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)以及眾多民眾，30日下午聚集在法拉盛圖書館前，支持亞當斯競選市長；顧雅明表示，「我與亞當斯相識多年，他有經驗、有熱情、有愛心，更具備領導能力、了解紐約市，他是下任市長的最佳人選。」

亞當斯之友會總召集人田士銳說，「之友會自成立時就堅定了的選擇，支持亞當斯為下任市長，是因為紐約作為國際化大都市，聚集來自世界各地、說各種語言的新老移民，這裡需要高度相融相通、致力維持各族裔社區平衡的優秀領導者，來帶領各族裔團結前行、振興紐約；擁有22年警界經驗、服務社區30餘年的亞當斯是紐約市的希望。」

田士銳還表示，紐約市面臨罪案日益增加，而警務經費卻被消減，亞當斯的從警經歷使他了解民眾對安定環境的期盼和警察的重要性，「他也支持保留華人 家庭最關心的特殊高中入學考試制度，很多理念與華人相近」。

該會行政主席李天驥表示，「之友會聯合50多個社團，為亞當斯競選市長造勢，他是值得華人社區新任的老朋友」。

亞當斯表示，這個風雨天讓他對競選更有信心，「你們不僅在陽光燦爛時站出來，更是風雨無阻的支持者；我們會給紐約會帶來改變，讓紐約市重回安全之地」。

「我是華人社區的老朋友，了解法拉盛」，亞當斯說，「我始終記得，去年疫情爆發後，全市缺少個人防護物資，是華裔社區的慷慨捐贈，幫助很多社區度過難關，華人社區在各方面都有積極貢獻。」

亞當斯還表示，紐約市絕不容忍仇恨和歧視亞裔，「這是你們的城市。」