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紐約溫州同鄉會 背書黃敏儀選市議員

記者牟蘭／紐約報導
黃敏儀拜訪紐約​溫州同鄉會，獲得支持。(黃敏儀競選團隊提供)
黃敏儀拜訪紐約​溫州同鄉會，獲得支持。(黃敏儀競選團隊提供)

紐約溫州同鄉會日前宣布背書市議會第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)，期盼她為民發聲，讓法拉盛恢復往日繁榮。

黃敏儀28日拜訪紐約溫州同鄉會，獲得該會會長吳洪光、總幹事傅林敏芝與紐約地區十多個社團領導人的歡迎，均表示支持她參選第20選區市議員一職。

吳洪光表示，黃敏儀在國會眾議員孟昭文辦公室服務多年，了解政府運作，且畢業於名校的法律學位，能夠勝任這一職位，因此支持她參選。

傅林敏芝表示，今年的選舉中有多位華裔參選市議會第20選區市議員一職，每人各有千秋，參政熱情高漲，是一件值得高興的事；她說，黃敏儀的工作經歷與學歷最適合這一職位，呼籲選民在今年的「排序複選制投票」(Ranked Choice Voting)中將第一順位留給黃敏儀。

黃敏儀感謝紐約溫州同鄉會與其他社團的支持，她表示，自己七歲時與家人移民美國，在法拉盛長大，從未離開這個社區，她期盼能利用自己的法律背景，與在不同層級政府的工作經驗，幫助法拉盛從疫情中復興，回到昔日的繁榮。

美國紐約溫州同鄉會常務副會長王玨、榮譽會長兼總顧問黃根弟、紐約婦女總商會會長徐朱留弟、美國紐約北京同鄉會會長張寶利、美國河南同鄉會會長張富印、美國江西同鄉會會長曾斐、美國中美商會會長夏文龍、美國浙江溫州工商總會會長林家驥等人也到場支持。

美國 紐約 法拉盛

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