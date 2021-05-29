地鐵列車員煞車救華男 劉醇逸表彰

托馬斯(前排左一)與劉醇逸(前排右四)表揚馬德提(前排左二)的出色臨場反應。(記者牟蘭／攝影)

一名華裔男子日前在皇后區皇后橋(Queensbridge)地鐵站 被他人推下鐵軌，幸好地鐵列車員馬德提(Tobin Madathil)及時煞車才救回其性命；「車離受害人只有30呎。」馬德提28日接受州參議員劉醇逸等嘉獎。

州參議員劉醇逸與托馬斯(Kevin Thomas)28日舉辦慶祝亞太裔傳統月活動，並頒獎給大都會 運輸署(MTA)列車員馬德提，感謝他及時煞車，救了被推下鐵軌的華裔男子。

29歲馬德提表示，他於兩年前加入大都會運輸署，成為一名列車員，每日負責地鐵的運行；他說，疫情爆發後，越來越多的罪案、尤其是仇恨亞裔犯罪發生在地鐵站與地鐵上，而他的工作就是確保每一名旅客平安抵達目的地，遇到緊急情況及時處理。

馬德提回憶，24日上午7時45分左右，他駕駛地鐵駛入皇后區21街-皇后橋(21st Street-Queensbridge)地鐵站，看到站台有許多民眾向他揮手，他立即注意到躺在鐵軌上的男子，並啟動緊急煞車系統，在距離該男子30呎的地方停下,「我的心砰砰地跳，真是一個奇蹟，感謝上帝」。

馬德提下車查看，發現受害人滿臉是血，立即撥打911報警，要求提供醫療援助；他希望日後與受害人見面，確保他身體無礙，「感謝紐約 居民與所有的好心人，幫我一起完成了這個英雄的行動」。

劉醇逸表示，馬德提不僅拯救了受害者的生命，更向紐約居民傳遞一個積極的信息，鼓勵那些目睹仇恨犯罪的旁觀者伸出援手，共同抵抗仇恨亞裔犯罪；他說，民眾可拿手機錄下嫌犯的仇恨言論，盡快報警尋求求助，他並承諾將繼續嚴打仇恨犯罪，保護社區安危。

運輸工人本地聯盟100工會(Transport Workers Union Local 100)當日也發表聲明，稱讚馬德提的出色臨場反應。