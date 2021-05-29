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市議員參選人尹導訪世報 承諾增加經濟住房

記者牟蘭／紐約報導
尹導(左三)27日拜訪世界日報，承諾若當選，將增加法拉盛的低成本經濟住房，改善社區治安，提升教育水平等。(記者牟蘭／攝影)
尹導(左三)27日拜訪世界日報，承諾若當選，將增加法拉盛的低成本經濟住房，改善社區治安，提升教育水平等。(記者牟蘭／攝影)

民主黨黨內初選提前投票將於6月12日開始，市議會第20選區市議員參選人尹導(Dao Yin)27日拜訪世界日報時表示，20選區是亞裔移民最多的地區，期盼能為當地居民發聲，增加低成本的經濟住房，改善社區治安，提升教育水平等。

尹導出生於中國上海市，本科畢業於華東師範大學，碩士畢業於日本早稻田大學；他於1998年來美求學，在市立大學勃魯克學院(Baruch College)獲得碩士學位，先後在網購、物流、智慧機器人、日本料理集團與財務等行業工作。

尹導表示，他多年來致力於社區事務，擔任任美國上海聯誼會英文秘書長與皇后區居民和選民聯盟執行副會長等職，多次公開反對法拉盛緬街公車專用道、社區監獄與大學點遊民所等多個議題，為當地居民爭取權益。

若當選，尹導說，他將堅決反對削減紐約市警預算，通過警民合作，改善社區治安；住房方面，他表示，自己會繼續推廣低成本經濟住房建造，解決當地遊民日益增加的社會問題。

尹導表示，他還將為社區公校爭取教育經費，為學校增加高科技學習設備；他還承諾增加民眾就業保障，提高居民的生活質量，保持街道清潔並提供多語言服務等。

林氏集團亞太區總裁王泳珺、旅美上海同鄉會董事局主席周允、廣東僑胞聯合總會常務副主席陳浩歡與紐約小房東協會主席何德鄰等陪同出席。

尹導(左四)27日拜訪世界日報，承諾若當選，將增加法拉盛的低成本經濟住房，改善社...
尹導(左四)27日拜訪世界日報，承諾若當選，將增加法拉盛的低成本經濟住房，改善社區治安，提升教育水平等。(記者牟蘭／攝影)

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