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市議員參選人李真 獲顧雅明、霍頓背書

記者牟蘭／紐約報導
李真(講話者)獲顧雅明(前排左)與霍頓(前排右)的背書。(記者牟蘭／攝影)
李真(講話者)獲顧雅明(前排左)與霍頓(前排右)的背書。(記者牟蘭／攝影)

參選紐約市議會第19選區市議員的韓裔李真(Richard Lee)28日獲市議員顧雅明與霍頓(Robert Holden)背書；兩位市議員表示，李真曾任皇后區區區長的預算主任，他了解小商家的需求，支持警察，是一位了解民情的參選人，相信他能帶領社區走出困境。

顧雅明與霍頓28日在長島鐵路(LIRR)貝賽百老匯站背書李真，支持他參選第19選區市議員；顧雅明表示，今年年底他與市議員陳倩雯三屆屆滿，市議會將沒有亞裔代表，他期盼年輕亞裔參政，為亞裔社區發聲。

顧雅明說，李真曾多年任皇后區長的預算主任，他的華裔妻子經營一家商店，了解小商家的困難和需要，是代表皇后區東北部地區的最佳市議員人選，寄望他能幫助社區走出疫情困境。

霍頓表示，李真曾擔任皇后區長的預算主任，了解當地未分配到足夠的資源，因此他若當選，上任首日就會為選區爭取應有的資源，「我期盼與他在市議會共事」。

李真感謝霍頓與顧雅明的背書，並表示，疫情重創社區經濟，他若當選，將代表社區爭取足夠資源，為小商業主發聲，改善公共交通系統，並作為橋樑幫助公校系統與學生和家長溝通。

38歲的李真在皇后區工薪移民家庭長大，畢業於布朗士科學高中，在卡內基梅隆大學取得政策和管理學士學位後，又在紐約大學獲得公共管理碩士，他和妻子湯家怡育有三個子女。

李真還曾擔任前市議員康莫利(Leroy Comrie)的預算與立法主任，主管皇后區黨團的預算分配及編列；也曾在亞洲人平等會擔任組織者，工作項目包括移民、經濟發展、小商業與城市預算。

預算 皇后區 亞裔

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