布碌崙區長參選人論壇 僅少數人同意取締非法擺攤

布碌崙非營利藝術機構BRIC日前舉行布碌崙市長參選人論壇，邀請七名參選人針對社區發展話題討論，包括新冠疫情後經濟復甦、挽救小商業等。(視頻截圖)

布碌崙 (布魯克林)非營利藝術機構BRIC日前舉行布碌崙市長參選人論壇，邀請七名參選人討論社區發展議題，包括新冠疫情 後經濟復甦、挽救小商業等；在非法擺攤猖獗的問題上，僅有少數參選人認為要加強執法、配合簽發執照，更多參選人主張不執法。

參加論壇的七名參選人，分別是第36選區市議員康立基(Robert Cornegy)、第34選區市議員雷諾索(Antonio Reynoso)、州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)、戴爾醫院副總裁奧德華(Khari Edwards)、社區人士康瑟(Kimberly Council)、第42選區民主黨黨代表瓊斯(Anthony Jones)、以及主教懷特艾特(Lamor Miller Whitehead)。

面對如何復甦當地經濟的提問，康立基表示在執政100天內，就會建立一個小商業救濟基金會，總額一千萬元的補助金分發給所需的手商業，而且不是貸款計畫，不會收取利息加劇商家負擔。

懷特艾特表示，已建立一個非營利機構，並籌得5000萬元補助金，一旦當選就能立即分發給所需商家，在他看來唯有以金錢相挺，商家才能度過難關。

康瑟則表示，很多小商家仍不了解政府提供的資源，將建立資訊中心，將信息帶到商店門口，詳細向商家闡述。

瓊斯表示，儘管不再深受新冠疫情的肆虐，但仍未真正走出疫情，在協助商家持續營業的同時，必須實施必要防疫措施，否則人們擔心病毒傳播就不會出門消費。

雷諾索說，他之前推動戶外用餐項目法案，助上千人保住工作，解決商家的難題首先要了解他們的需求，他將會走訪社區視察情形。

全市非法擺攤問題嚴重，康立基認為，從食品安全角度，需加強執法，但同時也要簽發更多執照給攤販；康瑟卻擔心這樣會演變成警察 過度執法，既要求無證攤販遵守法紀，也要確保警察不會暴力執法。

其他參選人則主張不要執法，奧德華表示，只要跟無證攤販溝通，會促使他們想去考取牌照；懷特艾特也說，成立一個工作小組，走入社區向無證攤販提供資源服務和金錢補助，會促使更多人領取執照。

雷諾索則表示，非法擺攤議題最大原因是政策失敗，無法幫助到這些貧苦之人，只要提出更好法案，問題就能迎刃而解。