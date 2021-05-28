推夏日安全 楊安澤要求地鐵全天有警員

楊安澤(左)推出夏日安全計畫，要求加強市警地鐵執勤，增派警力至槍枝暴力管控部門解決幫派槍枝暴力案件。（楊安澤競選團隊提供）

華裔市長參選人楊安澤 27日與市議會前公共安全委員會主席、市議員吉布森(Vanessa Gibson)提出「夏日安全計畫」，要求在全市地鐵站 增派250名警員執勤，保證地鐵站全天候都有警員看守，以進一步緩解不斷加劇的攻擊犯罪問題；此外要求市警增加100名警探至槍枝暴力管控部門，以有效解決紐約街頭嚴重的幫派槍枝暴力衝突問題。

楊安澤表示，紐約市 槍枝暴力事件不斷惡化，夏日即將到來，市府需要出台和執行更詳盡的改進方案，在問題變得更加嚴重前及時制止。

MTA日前發布本月12日至24日間對全市2928個地鐵站進行調查的數據結果，發現地鐵站內警察平均執勤率為14%，而5月全市地鐵站內每周出現的重攻擊罪行比上一月增加68%。

楊安澤和吉布森指出，雖然市長日前在全市地鐵站新增250名警員，將市警捷運部門警力增至3250人，但這些警員僅在高峰時期和乘客較多的地鐵站內執勤，警員需要在472個地鐵站內全天候執勤，所有警員需要在每輛地鐵行駛過程中保證至少兩次上車檢查，才能確保乘客的安全，警員不能以放任自由的態度執勤，而應該切實讓乘客感受到他們的存在和行動。

二人還建議在地鐵站內建立臨時性休息中心，供遊民使用，這樣能保證相關社工和組織工作人員更便捷地為遊民提供所需幫助。

楊安澤指出，紐約市六、七成槍擊暴力案件與幫派有關，但九成槍擊暴力案件都未能解決，警探需要更多資源來支持他們完成工作；他建議市警槍枝暴力管控部門在現有200名警探基礎上再增加100人，此外市警應成立由有經驗並經過審查的警員組成的反暴力和社區安全小組，致力於清除社區街道上的槍枝。楊安澤在近日的多場記者會上遭遇反對者嗆聲的狀況，上周在布碌崙(布魯克林)其宣布市警改革計畫的記者會，及前一周在皇后區獲得州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)背書的活動中，都遭反對者對其多項政策及從未在紐約市長選舉中投票的攻擊，楊安澤在現場雖試圖與反對者進行對話，但效果並不明顯。