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布碌崙檢察官慶亞裔月 表彰華人

記者顏潔恩／紐約報導
華裔演員陳雅思參與成立緬街巡邏隊。(視頻截圖)
華裔演員陳雅思參與成立緬街巡邏隊。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)辦公室27日舉行亞太裔傳統月線上慶祝活動，今年主題是「不再沉默、不再孤單」(Silent No More, Alone No Longer)，反擊近來不斷發生的仇恨亞裔犯罪；多名華人受到表彰，感謝他們對社區服務的貢獻。

當日除有亞裔隔著螢幕帶來技能表演外，位於明尼蘇達州Ramsey郡的韓裔地區檢察官崔John也應邀致詞；接受表彰者包括近期宣布暫離市警的高階警官盧曉士、法拉盛緬街巡邏隊創辦人兼演員陳雅思(Teresa Ting)、以及已故知名華裔攝影師李揚國(Corky Lee)。

崔John表示，父母從韓國移民來美，一家人為融入當地面臨不少挑戰，在他小時候有次家門前的郵箱被人惡意點火，到場的警方用很歉意的口吻安慰他們；他說非常感謝這些好人挺身而出，告訴別人這樣的所作所為是錯誤的，也讓亞裔有勇氣出來捍衛自己的權益。

盧曉士說，一年多以來美國因社會問題和新冠疫情雙重擊，亞裔更被當作箭靶遭到仇視；但欣慰看見來自亞裔社區以外的人士、機構發聲，給了亞裔安慰和鼓勵，「我們能不再沉默，都是源自於友族發揮的同理心、還有亞裔自身的勇氣」。

「過去一年多對於亞裔美國人而言是重要的時刻」，陳雅思感謝緬街巡邏隊的成員們，表示他們都為了正義而戰，希望社會和美國都往正確的道路前進。

近期宣布暫離市警的高階警官盧曉士受到表彰。(視頻截圖)
近期宣布暫離市警的高階警官盧曉士受到表彰。(視頻截圖)
明尼蘇達州Ramsey郡的韓裔地區檢察官崔John應邀致詞。(視頻截圖)
明尼蘇達州Ramsey郡的韓裔地區檢察官崔John應邀致詞。(視頻截圖)

亞裔 美國 檢察官

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