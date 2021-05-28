紐約客談／當主流媒體背書特定候選人

前市清潔局局長賈西亞本月先後獲得紐約時報 編輯部和紐約每日新聞編輯部背書，不出所料，此前民調 一直較低的她，在最新民調中首次躍居首位，與其獲得更多媒體爆光和主流媒體背書支持密不可分。

媒體對美國政壇的影響不可小覷，從地方到總統選舉，媒體就算沒有直接背書特定參選人，針對同一名參選人、同一場選舉活動，記者們如何選擇各自的報導角度，也在不斷影響選民。

此前在所有民調中表現很平庸的賈西亞，擁有充足的市府管理經驗，且自身背景幾乎找不出任何污點，甚至楊安澤 都表示若自己當選，定會邀請賈西亞進入市府擔任要職；然而她的弱點是曝光度和知名度較低。

紐約時報本月初背書賈西亞，為她的競選之路增添重量級籌碼，時報並詳盡解釋為何賈西亞為最佳人選，還指出其在非洲裔領養家庭中長大的經歷；該文章發布後，從讀者留言訊息中，反映很多此前不了解賈西亞的選民紛紛表示，會將賈西亞的名字放在自己的選票上。

再看同樣背書賈西亞的紐約每日新聞，最近刊出一幅政治嘲諷漫畫，以「觀光客回來了」嘲諷楊安澤，雖然此舉並不能完全證明他們是在幫助賈西亞獲得更多選票，但在遭到眾人批評後，該媒體仍堅持己見，甚至請出全國有色人種協會紐約分會主席，通過其口為其辯解該漫畫並非歧視行為，仍在一定程度上顯示其帶有偏見的立場，但讀者並非無知，每日新聞此舉令很多人大嘆失望，紛紛退訂。

媒體影響力雖大，但並非萬能，希望選民們心裡有數，不被左右。

(紐約客談，每周二至周六見報。）