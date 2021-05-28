紐約客談／當主流媒體背書特定候選人
前市清潔局局長賈西亞本月先後獲得紐約時報編輯部和紐約每日新聞編輯部背書，不出所料，此前民調一直較低的她，在最新民調中首次躍居首位，與其獲得更多媒體爆光和主流媒體背書支持密不可分。
媒體對美國政壇的影響不可小覷，從地方到總統選舉，媒體就算沒有直接背書特定參選人，針對同一名參選人、同一場選舉活動，記者們如何選擇各自的報導角度，也在不斷影響選民。
此前在所有民調中表現很平庸的賈西亞，擁有充足的市府管理經驗，且自身背景幾乎找不出任何污點，甚至楊安澤都表示若自己當選，定會邀請賈西亞進入市府擔任要職；然而她的弱點是曝光度和知名度較低。
紐約時報本月初背書賈西亞，為她的競選之路增添重量級籌碼，時報並詳盡解釋為何賈西亞為最佳人選，還指出其在非洲裔領養家庭中長大的經歷；該文章發布後，從讀者留言訊息中，反映很多此前不了解賈西亞的選民紛紛表示，會將賈西亞的名字放在自己的選票上。
再看同樣背書賈西亞的紐約每日新聞，最近刊出一幅政治嘲諷漫畫，以「觀光客回來了」嘲諷楊安澤，雖然此舉並不能完全證明他們是在幫助賈西亞獲得更多選票，但在遭到眾人批評後，該媒體仍堅持己見，甚至請出全國有色人種協會紐約分會主席，通過其口為其辯解該漫畫並非歧視行為，仍在一定程度上顯示其帶有偏見的立場，但讀者並非無知，每日新聞此舉令很多人大嘆失望，紛紛退訂。
媒體影響力雖大，但並非萬能，希望選民們心裡有數，不被左右。
(紐約客談，每周二至周六見報。）
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