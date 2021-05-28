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紐約州長葛謨彈劾調查牛步 本月僅面談5人

記者金春香／紐約報導
彈劾葛謨調查案進展緩慢，一個月僅再增與五名知情者談話。(路透)
彈劾葛謨調查案進展緩慢，一個月僅再增與五名知情者談話。(路透)

州眾議會司法委員會(Judiciary Committee)啟動針對州長葛謨(Andrew Cuomo)的彈劾調查已兩個月，但進展緩慢，律師已經與參與調查的75人進行交談，不過5月僅面談了五人。

司法委員會主席、州眾議員拉文(Charles Lavine)日前對彈劾調查給予第三次信息更新，表示在過去一個月內又採訪了五名與事件相關人員，並再收到90個來電爆料；在上月21日的會議上，司法委員會表示領導彈劾調查的律師事務所Davis Polk & Wardwell已經與70名知情者交談問話，截止日前，他們已經獲得290條指控線索，與75人交談問話。

葛謨面臨九名女性指控性騷擾，以及瞞報州內養老院疫情數字的指控，還有涉嫌濫用公共資源編輯、推廣其新書「美國危機」(American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic)的指控。

拉文還對25萬元的調查初始預算給予解釋，表示司法委員會與律所簽訂的25萬元合同只是初始上限，預計調查費用會根據實際情況增加。

從性騷擾和養老院疫情醜聞爆發至今，葛謨一直拒絕辭職，堅稱等待調查結果，多名已要求他辭職的州府民主黨議員，後來也與葛謨一起出現在公開場合。

目前仍不清楚調查何時能結束，以及是否會舉行公開聽證會，很多批評人士認為，拖延調查是為了給州長爭取時間。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室也在單獨調查對葛謨的性騷擾指控，並將調查範圍擴大到其新書交易等。

性騷擾 葛謨 彈劾

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