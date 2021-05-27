我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

楊安澤、陳倩雯 籲市府立即重開老人中心

記者和釗宇／紐約報導
陳倩雯說，市府應在所有老人中心設立心理輔導項目。（記者和釗宇／攝影）
陳倩雯說，市府應在所有老人中心設立心理輔導項目。（記者和釗宇／攝影）

華裔紐約市長參選人楊安澤、市議會老人委員會主席陳倩雯、市議會第一選區市議員參選人李金枝，26日在曼哈頓下城舉行集會，呼籲市府立刻重開全市的老人中心，配合全市的經濟重啟；楊安澤還表示，如果當選市長，將推出一系列長者福利舉措，包括增加社區服務項目、讓老年人更方便使用公共交通等。

影音來源：記者和釗宇

楊安澤表示，全市約有110萬老年人，占全市人口的13%，但新冠疫情以來老人中心一直處於關閉狀態，「現在全市正在經濟重啟，老年人的疫苗接種率已經很高，因此市府應該立即重開老人中心，讓老年人有社交活動的機會，這對老年人和他們的家人來說很重要，老年人疫情以來已經與社會隔離太久，經濟重啟不應把老年人拋諸腦後。」

陳倩雯則表示，家有一老如有一寶，「老年人對紐約市的建設做出過貢獻，應該得到我們的尊重；現在老年人口仍在不斷增長，而且仍在為紐約市做出貢獻，很多老年人都在社區做義工；目前市府預算已經開始注重社區老人服務，這是個好的開始，但仍不能滿足需求；市府還應該在所有老人中心設立心理健康服務項目，他們在疫情之中受到心理創傷，現在學校裡都有心理輔導員，老人中心也應該有。」

楊安澤還說，如果當選市長，將為長者提供更多福利；其中，他計畫提高大都會運輸署(MTA)對電召殘障專車(Access-A-Ride)的單次補貼，從目前的15元提升至40元，目前每月16次的限坐次數也應提升；此外，他還計畫給紐約市地鐵增加殘障通行設施，方便老年人出行。

紐約市 老人中心 楊安澤

上一則

長者怕攻擊不敢出門 Rethink Food曼哈頓華埠派食物

下一則

FBI阻仇恨犯罪 推中文版海報

延伸閱讀

楊安澤：我若當選紐約市長 讓局外人領導市警

楊安澤：我若當選紐約市長 讓局外人領導市警
一洲焦點／拜登下令90天內提病毒起源報告、楊安澤的選戰障礙

一洲焦點／拜登下令90天內提病毒起源報告、楊安澤的選戰障礙
紐約客談／媒體攻詰楊安澤 曝對亞裔的傲慢

紐約客談／媒體攻詰楊安澤 曝對亞裔的傲慢
紐約市長民調只訪570人 楊安澤支持率掉到第3 她竄升第1

紐約市長民調只訪570人 楊安澤支持率掉到第3 她竄升第1

主流媒體譏觀光客 楊安澤譴責 「如同宣揚種族主義」

主流媒體譏觀光客 楊安澤譴責 「如同宣揚種族主義」

熱門新聞

該非洲裔男子將華裔通勤客推入軌道。(市警提供)

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

2021-05-25 15:57
斥資2億6000萬，曼哈頓五年建成水上漂浮公園，「小島」初夏開門迎客。(記者張晨/攝影)

斥資2.6億 紐約曼哈頓水上漂浮公園「小島」開門迎客

2021-05-22 14:55
紐約州推出的「精益求精通行碼」使用次數超過100萬次。(州長辦公室提供)

紐約疫苗通行碼 有效期增至365天

2021-05-23 06:04
攻擊案件造成姜某額頭縫了14針。(記者張晨/攝影)

舊相識尋仇？紐約華男遭非裔推下地鐵 成羅生門

2021-05-26 10:34
消防員在東村「泰德家」(Uncle Ted's NYC)撲火。(取自紐約消防局推特@FDNY)

紐約曼哈頓中餐廳毀於五級大火 200名消防員出動

2021-05-22 16:05
紐約市26日可能出現雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨和甚至冰雹。(取自AccuWeather氣象網站)

狂風暴雨、冰雹雷電 或今襲紐約

2021-05-26 11:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？