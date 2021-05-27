楊安澤、陳倩雯 籲市府立即重開老人中心

陳倩雯說，市府應在所有老人中心設立心理輔導項目。（記者和釗宇／攝影）

華裔紐約市 長參選人楊安澤 、市議會老人委員會主席陳倩雯、市議會第一選區市議員參選人李金枝，26日在曼哈頓下城舉行集會，呼籲市府立刻重開全市的老人中心 ，配合全市的經濟重啟；楊安澤還表示，如果當選市長，將推出一系列長者福利舉措，包括增加社區服務項目、讓老年人更方便使用公共交通等。

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楊安澤表示，全市約有110萬老年人，占全市人口的13%，但新冠疫情以來老人中心一直處於關閉狀態，「現在全市正在經濟重啟，老年人的疫苗接種率已經很高，因此市府應該立即重開老人中心，讓老年人有社交活動的機會，這對老年人和他們的家人來說很重要，老年人疫情以來已經與社會隔離太久，經濟重啟不應把老年人拋諸腦後。」

陳倩雯則表示，家有一老如有一寶，「老年人對紐約市的建設做出過貢獻，應該得到我們的尊重；現在老年人口仍在不斷增長，而且仍在為紐約市做出貢獻，很多老年人都在社區做義工；目前市府預算已經開始注重社區老人服務，這是個好的開始，但仍不能滿足需求；市府還應該在所有老人中心設立心理健康服務項目，他們在疫情之中受到心理創傷，現在學校裡都有心理輔導員，老人中心也應該有。」

楊安澤還說，如果當選市長，將為長者提供更多福利；其中，他計畫提高大都會運輸署(MTA)對電召殘障專車(Access-A-Ride)的單次補貼，從目前的15元提升至40元，目前每月16次的限坐次數也應提升；此外，他還計畫給紐約市地鐵增加殘障通行設施，方便老年人出行。