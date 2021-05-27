最新民調：亞當斯反超楊安澤 暫居第一

最新民調顯示，布碌崙區長亞當斯以18%的支持率排名第一。(路透)

距離紐約市 長民主黨初選不到一個月，一項最新民調 顯示，布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)以18%的支持率排名第一，華裔參選人楊安澤 以13%排在第二，近來上升勢頭迅猛的前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)排在第三；同時，仍有26%的選民未決定支持的人選；對此楊安澤表示，民調數字波動很正常，對選情仍然抱有信心。

市長參選人賈西亞(右)和楊安澤(左)，25日在市長辯論會前握手。(路透)

研究機構Fontas/Core Decision Analytics於5月15日至19日對800名潛在民主黨選民進行調查，結果顯示，亞當斯獲得18%的支持率，楊安澤和賈西亞的支持率分別為13%和11%。

該民調發起人方塔斯(George Fontas)表示，相比該機構3月的民調，亞當斯和賈西亞後程發力，楊安澤支持率則明顯下降，「而且適逢巨大的挑戰和不確定性當頭，紐約市民主黨選民開始聚集在溫和派周圍。」

儘管目前仍有26%的選民未決定支持人選，但與3月相比，本次民調詢問這些選民傾向於支持誰；數據顯示亞當斯的支持率從3月的10%升至13%，若算上傾向的選民則為18%；賈西亞則從3月的2%升至8%，加上傾向的選民為11%；相比之下，楊安澤則從3月的16%降至8%，算上傾向的選民為13%。

其他候選人中，進步派的三名參選人莫拉萊斯(Dianne Morales)、前市長助理威利(Maya Wiley)均為9%，市主計長斯靜格(Scott Stringer)為7%；前華爾街高管麥奎雷(Ray McGuire)和聯邦住房及城市發展部前部長多諾萬(Shaun Donovan)均為4%。

此外，民調還發現亞當斯更受非洲裔選民、長者以及布碌崙、布朗士區居民喜歡，在皇后區則和楊安澤戰成平手；曼哈頓居民更支持賈西亞，有近一半亞裔選民支持楊安澤。

市長參選人賈西亞(右)和楊安澤(左)，25日在市長辯論會上同台。(路透)

賈西亞近日勢頭強勁，在日前另一份PIX 11/Emerson College的民調中，賈西亞支持率排在第一，並預計可在排序複選制最後一輪中戰勝亞當斯，楊安澤僅排在第三。

對此楊安澤表示，民調數字時高時低是正常的，但支持者的熱情一直很高；「我們唯一關心的民調數字是6月12日開始的提前投票，我們目前感覺很好，很有信心。」