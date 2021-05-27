著重打擊犯罪 斯靜格主張重新分配市警資源

紐約市暴力案激增、破案率創新低，斯靜格主張重新分配市警資源著重打擊犯罪。(記者張晨/攝影)

紐約市 主計長、市長參選人斯靜格(Scott Stringer)，26日在曼哈頓市警總局外召開記者會，公布了一份關於公共安全的規畫方案，將市警資源和職責重新定位在解決嚴重暴力犯罪 上；當日他概述了一系列改革措施，通過支持犯罪偵破、暴力預防、社區項目投資，同時削減官僚機構的資金過剩來遏制槍擊 和攻擊案件的上升。

紐約市暴力案激增、破案率創新低，斯靜格主張重新分配市警資源著重打擊犯罪。(記者張晨/攝影)

斯靜格表示，市警首先需要改變的就是多年來積累的官僚作風，這種態度使他們無法更好地為紐約人服務；擬將過於專業化和獨立的部門資源轉移至一些行之有效的計畫上，如「鄰里犯罪數據統計」(NeighborhoodStat), 「治癒暴力」(Cure Violence)等，而非現在的「以暴制暴」。

他的計畫還包括，重點打擊非法槍支流入紐約市、並重新規畫個轄區分局界線、將911案件的監督權轉交給獨立的機構並結束「以投訴為導向」的311治安管理，建立針對精神健康、遊民、藥物使用和生活質量問題的替代對策和服務。

紐約市的暴力和槍擊案件不斷發生，根據市警的季度數據和其向聯邦調查局報告的年度數據顯示，主要犯罪案件的破案率處於歷史最低點，自2002年以來，市警殺人案的偵破率首次低於50%；2020年第三季度，所有主要犯罪案件的總體破案率僅為21.1%。

同樣令人不安的是，五個行政區內不同社區的案件破案率也有不小的差別，涉及白人受害者的所有殺人案有84%的破案率，而非洲裔受害者的破案率僅為63%。

槍擊案方面，截至2021年5月9日，全市共有505人成為槍案的受害者，而去年同期為275人；與去年相比，全市的重案犯罪率下降了6%，但政府樓(NYCHA)中及周邊的犯罪率則上升了8%。

「公共安全是紐約從疫情中復甦的基礎，下一任市長必須重新定義這一重要的領域，制定一個全面、果斷和有前瞻性的計畫，這正是我準備在上任市長第一天就要做的。」斯靜格說。