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斯靜格訪華埠 承諾加強亞裔歷史教育

記者金春香／紐約報導
穆格魯表示UFT背書斯靜格立場不會改變。（記者金春香／攝影）
穆格魯表示UFT背書斯靜格立場不會改變。（記者金春香／攝影）

紐約市教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)25日與市長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)一同到訪曼哈頓華埠，討論公校教育、為亞裔商家帶來項目補助、以及在公校加強包括亞裔文化和歷史在內所願少數族裔文化課程教育；穆格魯表示，此前做出背書斯靜格的決定是工會會員投票的結果，他們堅信斯靜格能在上任首日就開始為公校師生服務。

斯靜格和穆格魯先到訪華埠第130公立小學，斯靜格指出，紐約市仍有很多學校缺乏教育資金，該校就是其中之一，今年的藝術項目和英語學習生項目資金由其緊缺，需要教師家長會籌款來進行補助，「每所學校都應該獲得充足資金，為學生提供所需教育資源。」

此外斯靜格還出台多項教育計畫，包括計畫在全市公立小學每間教室中配備兩名教師，一名為主要領導教師，另一人為輔助教師，以保證低齡學生獲得充足的早教資源和服務；確保可獲得免費託兒服務的家庭數量增加三倍；以及保證每所學校都擁有健全的藝術課程。

日前由於性騷擾醜聞，斯靜格失去多個背書支持，但UFT並未改變立場，穆格魯表示，背書結果是根據所有會員投票產生，大家在認真傾聽、審核每一名參選人後，投票選出斯靜格，「所有參選人中，只有斯靜格能在上任首日，就立刻開始領導紐約公校教育工作。」

斯靜格支持9月公校學生全面返校，但他也指出，會有一部分學生和家長因各種原因無法順利返校，他會與教師工會以及學生和家長緊密聯繫，提供相關幫助保證學生和教師全面回歸。

斯靜格和穆格魯當日還走訪華埠紙包蛋糕店，保證自己成為市長後會成立紐約市復興資金項目，為亟需幫助的小商家提供10億元補助。

當日不少教師從各地趕來為斯靜格站台，皇后區第78公立學校二年級教師Annawa Naing表示，自己上學時，以及教書十多年裡，都缺少有關亞裔文化和歷史的教程，斯靜格承諾當選後，會致力於為全市公校學生提供多元文化課程，進一步消除偏見和仇恨，促進各族裔間團結。

穆格魯與斯靜格走訪華埠，討論公校教育，斯靜格承諾當選後，會致力於為全市公校學生提...
穆格魯與斯靜格走訪華埠，討論公校教育，斯靜格承諾當選後，會致力於為全市公校學生提供多元文化課程。（記者金春香／攝影）
穆格魯與斯靜格走訪華埠，討論公校教育。（記者金春香／攝影）
穆格魯與斯靜格走訪華埠，討論公校教育。（記者金春香／攝影）
穆格魯與斯靜格走訪華埠，討論公校教育。（記者金春香／攝影）
穆格魯與斯靜格走訪華埠，討論公校教育。（記者金春香／攝影）

紐約市 公校 教育

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