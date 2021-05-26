參加佛洛伊德周年悼念 市長參選人多諾萬被捕

25日是明尼蘇達州非裔佛洛伊德 (George Floyd)遭警跪頸致死案一周年，紐約市 當日也有多場示威悼念活動；而在曼哈頓下城的一場示威中，市長參選人、前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬(Shaun Donovan)因與示威者一起阻礙荷蘭隧道(Holland Tunnel)交通，被市警拘捕。

這場示威約於當日上午9時30分左右，在位荷蘭隧道附近的堅尼路(Canal St.)和(西街West St.)處開始，參加者除多諾萬外，還有「黑人的命也是命 」(Black Lives Matter)大紐約分會聯合創始人霍克·紐瑟姆(Hawk Newsome)和奇沃納·紐瑟姆(Chivona Newsome)兄妹、律師魯賓斯坦(Sandford Rubenstein)、牧師麥考爾(Kevin McCall)其他幾名民權活動人士。

這群人遊行了一小段距離，然後單膝跪在街道中間長達9分29秒進行悼念，這正是一年前白人警員沙文(Derek Chauvin)將佛洛伊德壓頸致死的時間。

警方現場通過擴音器警告稱，如果他們繼續阻礙交通，將會被拘捕，但無人理會；隨後警員便開始逮捕占路者，並給他們的雙手捆上了塑料易拉得。

警方稱， 當日共有五人被捕，一女四男，其中一人便是市長參選人多諾萬；其身穿一件印有白字的黑色T恤，雙手捆綁和其他抗議者一起被拖出了荷蘭隧道。

多諾萬被捕又獲釋後，他在轄區市警一分局門前舉行了記者會，公開反對紐約的種族主義和不平等現象。

「在紐約市，尤其對於下一代來說，你依然可以根據他們的出生、成長的地區和環境來判斷他們人生之後的道路，可以預測他們是否有機會過上更好的生活，甚至預期他們壽命的長短，這是可悲的，也是必須要被改變的。」他說。

多諾萬表示，每個紐約人都應該站出來說，我們不會接受孩子的命運被他們成長的地區、他們的膚色所決定，每個紐約人……都應該站起來，說夠了。

而這已經不是第一次有市長參選人在競選時被捕，2013年，時任公益維護人的白思豪(Bill de Blasio)就曾在抗議關閉長島大學醫院(Long Island College Hospital)時被捕。