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參選布碌崙區長 康立基獲紀思庭、比喬特背書

記者黃伊奕／紐約報導
康立基(一排右二)獲得紀思庭(一排左一)、比喬特(一排左二)背書。（康立基辦公室提供）
康立基(一排右二)獲得紀思庭(一排左一)、比喬特(一排左二)背書。（康立基辦公室提供）

布碌崙(布魯克林)區長參選人康立基(Robert Cornegy Jr)日前獲布碌崙南區市議員紀思庭(Justin Brannan)以及布碌崙民主黨委員會主席、州眾議員比喬特(Rodneyse Bichotte)背書，為最終拿下該席位獲得有力支持。

紀思庭與比喬特24日下午在布碌崙區政廳前宣布了背書，紀思庭強調自己與康立基在市議會共事多年，認為康立基了解布碌崙種族多樣性，並擁有足夠經驗改善當地民眾的生活；還相信康立基會仔細聆聽社區民眾的聲音，並讓所有人都團結起來。

比喬特稱自己與康立基在珊迪颶風肆虐紐約後曾一起展開救援行動，他過去為扶植少數族裔、女性企業做出過重大貢獻，也相信他是唯一可以重振布碌崙經濟的區長候選人，「他了解布碌崙、尊重所有人，關注選民，並擁有足夠的立法經驗，相信他是下一屆布碌崙區長最佳人選。」

康立基對能獲得紀思庭與比喬特背書表示感謝，他認為如今種族仇恨盛行，民眾應團結一致去反擊；還承諾如果自己當選一定要確保各個族裔都獲得足夠的教育資源，確保民眾疫情後精神健康，以及撥款1000萬元幫助布碌崙小商家重振。

康立基為現任36選區市議員，參選期間曾多次拜訪布碌崙華社，憑藉反對取消特殊高中入學考試、反對減少警察經費、重視治安、反對大範圍修建遊民收容所等參選理念獲得大部分華裔社團支持；同時作為民主黨保守派代表之一，現已獲得州參議員沙維娜(Diane Savino)、州眾議員寇頓(William Colton)、弗朗特斯(Mathylde Frontus)等布碌崙華社熟悉民選官員背書。

布碌崙 眾議員 民主黨

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