孟昭文背書李凱健 接棒市議員崔馬克

孟昭文(右)宣布背書李凱健(左)參選市議員。（記者黃伊奕／攝影）

正在參選47選區市議員的李凱健(Ari Kagan)24日獲得聯邦眾議員孟昭文 (Grace Meng)背書，孟昭文呼籲華裔民眾在6月初選中積極投票給她的「老朋友」李凱健，認為他長期服務社區的經驗，是接棒市議員崔馬克(Mark Treyger)的最佳人選。

孟昭文24日中午前往布碌崙班森賀，向李凱健表示支持；她表示，兩人相識多年，不僅是好朋友也曾有過多次合作，在2012年桑迪颶風後，兩人曾一起幫助遭遇重創的社區和居民，而在她競選國會眾議員一職時，李凱健也積極提供幫助。

孟昭文稱，李凱健多年和華社一直保持密切聯繫，不僅願意聆聽華裔民眾需求，在一些重要議題上也與華社觀念一致，因此希望大家都投票支持李凱健。

李凱健十分感謝孟昭文能支持自己，並稱孟昭文是全國模範領導者，還特別讚揚了日前她推動並通過的「反新冠肺炎仇恨犯罪法」，承諾如果自己能順利當選將盡力幫助紐約市 在疫情下恢復，以及紐約市恢復良好治安。

據悉李凱健出生在白俄羅斯的明斯克，20年前移民紐約，曾擔任過記者，也在市主計長斯靜格(Scott Stringer)辦公室工作過；他曾參選過羊頭灣第48選區市議員，但敗給康德全(Chaim Deutsch)，之後加入崔馬克辦公室，現希望能在其任期到期之際成功接棒。

目前李凱健已獲得州眾議員寇頓(William Colton)、市議員崔馬克等多人與機構背書。