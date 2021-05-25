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葛謨支持率升 詹樂霞選州長勝算更大

記者和釗宇／紐約報導
民調顯示，葛謨支持率有所上升，仍有近半民眾認為葛謨不應辭職。（州長辦公室提供）
民調顯示，葛謨支持率有所上升，仍有近半民眾認為葛謨不應辭職。（州長辦公室提供）

最新民調顯示，仍然深陷多重醜聞纏身的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)的支持率卻有所上升；儘管仍有近半民眾認為葛謨不應辭職，但比率較上月有所下降，且不少民眾認為州檢察長詹樂霞(Letitia James)代表民主黨競選下任州長的勝算更大。

錫耶納學院(Siena College)此前對793名登記選民進行了調查，結果顯示，葛謨的支持率從上月的40%升至44%，42%的選民認可葛謨的工作表現，與上月持平；有49%的民眾表示葛謨不應辭職，41%的人認為應該辭職；相比之下，4月時有51%的人不希望葛謨辭職。

民調顯示，若葛謨2022年競選連任，37%的選民表示將投票支持，比上月的33%有所上升，53%則表示偏好其他參選人；但民調也預計若葛謨最終能代表民主黨競選連任，他將以48%對38%的得票率戰勝共和黨候選人；然而，如果詹樂霞作為民主黨候選人則勝率更大，她將以46%對29%擊敗共和黨候選人。

葛謨尚未確認明年是否會競選連任，儘管他在醜聞事發前曾稱有意連任；民調顯示，紐約市選民中，有53%的人支持葛謨連任，比4月時的民調增長9%；從人口分布看，葛謨在年輕人、女性、西語裔、猶太社區和年收入10萬元以上的人群中，支持率迅速上升。

目前葛謨深陷多重醜聞，包括被多名女性指控性騷擾、掩蓋養老院疫情數字、濫用公共資源出書牟利等，正遭到州檢察長辦公室、州議會和聯邦政府調查；但葛謨一直否認自己有任何過錯，堅稱不會辭職。

該民調負責人格林伯格(Steve Greenberg)表示，42%的受訪者表示，葛謨的行為確實構成性騷擾，24%的人則不認為是性騷擾，「這與上月的44%對22%變化不大；其中，民主黨對此事的態度比較分裂，共和黨和獨立選民則認為構成性騷擾。」

葛謨 性騷擾 民調

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