參選市主計長 凱布瑞拉訪法拉盛

卡魯索-凱布瑞拉(中)與余鈿崧(左)和傅鶴鳴(右)探討法拉盛社區的重啟之路。(記者朱蕾/攝影)

紐約市 主計長參選人卡魯索-凱布瑞拉( Michelle Caruso-Cabrera)24日到訪法拉盛 ，並與法拉盛商業改進區(Flushing BID)和法拉盛發展中心探討華人社區在疫情後的重啟之路；她表示，她若當選，小企業發展將是工作重點之一，要確保移民小企業主了解並獲得市府資源。

凱布瑞拉說，「我追蹤和報導財經消息的幾十年裡，一次又一次看到，無論何時發生經濟危機，最不具有支付能力的群體永遠是受影響最嚴重的群體，此次疫情也如此，隨著全市的重啟，我們必須改變，不能落下任何群體」。

她還表示，移民社區長久以來獲得的資源不足，市府要讓移民商家了解能夠為他們提供的資源，並與法拉盛商改區這樣的當地社區組織合作，加強對移民社區、商家的服務。

「我不是職業政客」，卡魯索-凱布瑞拉說，「我擁有30年與財經緊緊相關的實際經驗，作為城市的財政監管人，我會確保每筆經費用在需要之處。」

法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴表示，「很高興卡魯索-凱布瑞拉來到法拉盛，真正走入華人社區，傾聽選民聲音、了解商家的需要。」

余鈿崧表示，主計長這一職位非常重要， 管理紐約市的退休基金，也直接負責少數族裔和女性企業(MWBE)合約，「法拉盛社區和華裔小商家以往獲得市府合約的比例不高，我們希望參選人們多了解法拉盛，當選後為我們社區分配更多資源。」

卡魯索-凱布瑞拉是一名中間派民主黨 人，居住在皇后區陽邊(Sunnyside)，曾在財經頻道CNBC工作20多年，於2018年離職，成為一名撰稿人(contributor)。她能說流利西班牙語，曾被西語裔商業雜誌(Hispanic Business Magazine)評選為「100個最具影響力的西語裔」，並獲得全美西語裔新聞工作者協會(National Association of Hispanic Journalists)的年度播音員稱號。

6月22日民主黨初選，市主計長的參選人多達十人；因紐約市民主黨占絕對優勢，民主黨初選的勝出者最終當選的概率最大。