華人總商會聯合十餘社團 為市議員參選人黃敏儀站台

黃敏儀(前排)中獲美國紐約華人總商會會、紐約北京同鄉會、美東河南同鄉會、美國紐約溫州同鄉會與紐約山東同鄉會等12個華裔社團背書。(記者牟蘭／攝影)

民主黨黨內初選在即，美國紐約 華人總商會會、紐約北京同鄉會、美東河南同鄉會、美國紐約溫州同鄉會與紐約山東同鄉會等12個華裔 社團，日前在法拉盛為黃敏儀(Sandra Ung)舉行造勢大會，支持她競選市議會法拉盛20選區市議員一職。

美國紐約華人總商會會長徐家鵬表示，法拉盛選區有大量華裔居民，市議員聆聽社區訴求至關重要，而黃敏儀過去多次為華人發聲，如公開反對為華裔社區帶來負面影響的緬街公車專用道項目等，相信她憑藉自己的學歷與工作經驗，當選後能繼續服務社區。

徐家鵬說，當日召集十餘個華裔社團代表為黃敏儀站台，旨在鼓勵華裔投票 ，把票集中投給黃敏儀，選出真正代表社區聲音的民選官員，並希望藉此會讓代表發聲，與黃敏儀討論如何改善目前社區面臨的困境。

黃敏儀感謝華裔社團代表的支持，她表示，疫情重創法拉盛經濟，但市府過度向商家罰款並強行推動緬街公車專用道項目，造成生意雪上加霜；她承諾，若當選，將加強市府宣導各類新規的力度，對初犯者以警告代替罰款，為商家提供一站式服務及更多中文等翻譯服務，幫助小商家共度難關。

對於教育，黃敏儀重申，她支持持資優班與特殊高中入學考試等，若當選將推動公校提供亞裔文化的教育，從根本消除仇恨亞裔風氣，為移民提供更多的教育資源。

黃敏儀表示，今年初選首次採用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，選民可選擇不在籍投票，或從6月12日起參加提前投票，抑或6月22日參加初選投票，按照自己的喜好對至多五名參選人排序。