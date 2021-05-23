我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增本土287個案、校正170例、6例死亡

發彩票還是現金？加州也要推疫苗獎勵制了

華人總商會聯合十餘社團 為市議員參選人黃敏儀站台

記者牟蘭／紐約報導
黃敏儀(前排)中獲美國紐約華人總商會會、紐約北京同鄉會、美東河南同鄉會、美國紐約溫州同鄉會與紐約山東同鄉會等12個華裔社團背書。(記者牟蘭／攝影)
黃敏儀(前排)中獲美國紐約華人總商會會、紐約北京同鄉會、美東河南同鄉會、美國紐約溫州同鄉會與紐約山東同鄉會等12個華裔社團背書。(記者牟蘭／攝影)

民主黨黨內初選在即，美國紐約華人總商會會、紐約北京同鄉會、美東河南同鄉會、美國紐約溫州同鄉會與紐約山東同鄉會等12個華裔社團，日前在法拉盛為黃敏儀(Sandra Ung)舉行造勢大會，支持她競選市議會法拉盛20選區市議員一職。

美國紐約華人總商會會長徐家鵬表示，法拉盛選區有大量華裔居民，市議員聆聽社區訴求至關重要，而黃敏儀過去多次為華人發聲，如公開反對為華裔社區帶來負面影響的緬街公車專用道項目等，相信她憑藉自己的學歷與工作經驗，當選後能繼續服務社區。

徐家鵬說，當日召集十餘個華裔社團代表為黃敏儀站台，旨在鼓勵華裔投票，把票集中投給黃敏儀，選出真正代表社區聲音的民選官員，並希望藉此會讓代表發聲，與黃敏儀討論如何改善目前社區面臨的困境。

黃敏儀感謝華裔社團代表的支持，她表示，疫情重創法拉盛經濟，但市府過度向商家罰款並強行推動緬街公車專用道項目，造成生意雪上加霜；她承諾，若當選，將加強市府宣導各類新規的力度，對初犯者以警告代替罰款，為商家提供一站式服務及更多中文等翻譯服務，幫助小商家共度難關。

對於教育，黃敏儀重申，她支持持資優班與特殊高中入學考試等，若當選將推動公校提供亞裔文化的教育，從根本消除仇恨亞裔風氣，為移民提供更多的教育資源。

黃敏儀表示，今年初選首次採用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，選民可選擇不在籍投票，或從6月12日起參加提前投票，抑或6月22日參加初選投票，按照自己的喜好對至多五名參選人排序。

華裔 紐約 投票

上一則

力挺斯靜格選市長 王曉薇：他上任首日就能勝任

下一則

安康寧健康之友會 支持王能參選市議員

延伸閱讀

對抗惡視力 低收入免費配眼鏡…慈濟26日起重啟義診

對抗惡視力 低收入免費配眼鏡…慈濟26日起重啟義診
法拉盛華人商店偷墨鏡 警通緝白女嫌犯

法拉盛華人商店偷墨鏡 警通緝白女嫌犯
黃敏儀母校前造勢競選市議員 紐約教師聯合工會力挺

黃敏儀母校前造勢競選市議員 紐約教師聯合工會力挺
溫塔莉參選曼哈頓檢察官 法拉盛5華人社團支持

溫塔莉參選曼哈頓檢察官 法拉盛5華人社團支持
過敏免疫專科羅湧醫師新增診所 升級服務

過敏免疫專科羅湧醫師新增診所 升級服務

熱門新聞

男子曼哈頓聯合廣場地鐵站晚間高峰遭割頸。(本報資料照片)

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

2021-05-18 20:16
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

2021-05-16 14:07
曼哈頓中城地獄廚房18日一早發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件。(取自谷歌地圖)

「滾回中國！」華裔男在曼哈頓地獄廚房遭人咬傷

2021-05-18 21:00
斥資2億6000萬，曼哈頓五年建成水上漂浮公園，「小島」初夏開門迎客。(記者張晨/攝影)

斥資2.6億 紐約曼哈頓水上漂浮公園「小島」開門迎客

2021-05-22 14:55
紐約室外用餐宵禁今日取消，室內用餐宵禁也將於31日取消。（記者和釗宇／攝影）

葛謨：紐約州全面執行CDC口罩建議 室外用餐宵禁今取消

2021-05-17 13:16
華裔醫生潘欣心。(紐約長老會皇后醫院提供)

「你帶來病毒…」 亞醫診治遭病人拒絕

2021-05-20 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境
南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害
深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對
時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線

時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線
英雄人物不能受辱 攻擊袁隆平帳號被關閉一年

英雄人物不能受辱 攻擊袁隆平帳號被關閉一年