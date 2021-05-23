安康寧健康之友會 支持王能參選市議員

安康寧健康之友會22日在法拉盛為第20選區的市議員參選人王能站台。(記者牟蘭／攝影)

安康寧健康之友會22日在法拉盛為第20選區的市議員參選人王能站台，期盼他能當選，為社區發聲；該會會長李燕妮表示，安康寧健康之友會多年前為支持市議員顧雅明而成立，目前已成為獨立機構，因多數會員認可王能長期服務社區的經歷，因此為他背書，盼望他日後為長者解決困境。

李燕妮表示，十多年前，他為支持現任市議員顧雅明參選，組建安康寧健康之友會，目前已發展至1700多名會員，「年齡最大的90多歲，最小的剛剛成年」；她說，安康寧健康之友會目前已成為獨立機構，因她與王能多年合作，稱讚他服務社區的經驗，因此當天決定為他背書。

由於疫情 ，李燕妮說，該會暫停所有線上活動，改為網上舉辦，但許多長者不會使用電腦，居家避疫切斷了他們的社交生活，讓一些長者生活在孤獨中；她表示，王能曾擔任華策會福壽老人中心主任30多年，了解移民 長者的生活，她相信，若王能當選，將為長者與其他居民打造更好的生活。

李燕妮表示，今年市府採用排序複選制投票 (Ranked Choice Voting)，她已向會員宣傳，但仍有許多長者不了解新的投票政策，她期盼市府舉辦更多論壇，幫助民眾了解新的投票制度，提高華裔的投票率。

王能感謝安康寧健康之友會背書，並表示，若當選將重點改善公共安全、提高民眾生活質量、幫助小商家從疫情恢復等，也會在辦公室設立服務長者的工作小組，為不諳英文的移民申請各項福利，並為當地爭取更多的老人公寓，解決長者住房困難的問題。