力挺斯靜格選市長 王曉薇：他上任首日就能勝任

斯靜格(講話者)22日參加法拉盛的造勢活動，感謝華人的支持。(記者牟蘭／攝影)

市長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)22日到訪法拉盛，獲得多位華人代表背書；亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇表示，她與斯靜格相識多年，對方曾任州眾議員與曼哈頓區長等職，更了解疫情 後紐約市 亟需改善的問題，因此當日為他站台，「他上任首日就能勝任新職位」。

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民主黨黨內初選在即，中華總商會會長李可喬、紐約華人家長會創辦人朱寶玲與美東河南同鄉會會長張富印等數十位華裔代表，22日為斯靜格站台，支持他參選市長。

王曉薇表示，她與斯靜格相識多年，稱讚對方無論是擔任州眾議員、曼哈頓區長還是市主計長期間，都非常重視華裔社區，多次前往社區聆聽民意；她說，斯靜格服務紐約市多年，有豐富的從政經驗，更了解紐約市亟需改善的問題，尤其疫情重創紐約的經濟，更需要一位了解當地政策的參選人接棒。

對於未來市警發展，王曉薇表示，斯靜格主張警隊改革，並非不支持警察；她補充，斯靜格是猶太裔的後代，更了解被迫害與被歧視的痛苦，對亞裔目前的遭遇能感同身受，更承諾當選後嚴懲仇恨犯罪，因此當天決定他背書。

朱寶玲表示，疫情凸顯紐約市公校教育 的缺陷，斯靜格作為主計長，更了解如何處理紐約市的財政預算，改善教育體系；她說，斯靜格日前獲得代表全市10萬公校教師的教師聯合工會(UFT)的支持，稱讚他不會摧毀市教育系統，她相信對方能為學生提供更好的教育資源，所以支持他競選。

斯靜格感謝華人社區的背書，並表示，自己擔任主計長七年，在處理政府財政上有豐富的經驗，而疫情重創紐約市的經濟，新市長需解決如何分配預算；對於重啟經濟，他著手扶持小商業，向少數族裔和婦女企業伸出援手，並為受到疫情嚴重的社區提供現金援助等。

現任市長白思豪(Bill de Blasio)今年任期屆滿，斯靜格從2019年起為今年參選市長籌款，並於去年9月宣布參選；布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)、華裔企業家楊安澤與前紐約市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)等多人都宣布參選這一職位。