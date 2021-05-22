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幫州長哥謀議回應性騷醜聞 主播葛謨道歉

記者顏潔恩／紐約報導
有線電視新聞網主播克里斯‧葛謨(左)因哥哥紐約州長葛謨(右)的醜聞，也被推上風口浪尖。(美聯社)
有線電視新聞網主播克里斯‧葛謨(左)因哥哥紐約州長葛謨(右)的醜聞，也被推上風口浪尖。(美聯社)

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)深陷性騷擾醜聞，葛謨的弟弟、有線電視新聞網(CNN)主播克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)日前被爆出，在葛謨團隊在場的情況下，給予哥哥一些公關建議，來對外回應這些問題；因克里斯身分敏感，被CNN發現後指出不妥，20日晚他向同事們道歉，不會再犯。

對CNN而言，葛謨性騷事件已帶來尷尬，克里斯也因不能報導哥哥的新聞而退出黃金時段節目；近日「華盛頓郵報」報導，克里斯曾給葛謨一些建議，幫助他對外回應性醜聞事件，被CNN發現後指出「不妥當」，克里斯不該在有葛謨團隊的場合中有這樣的談話。

消息指出，克里斯對此20日晚對同事們道歉，「我可以對任何主題保持客觀立場，但不能涉及我的家人」，他表示家人第一、工作第二，無論怎樣都會對家庭保持忠誠；他接著說，同時身為媒體人和一個政治家的弟弟並不簡單，平衡這兩個角色讓他感到非常困難。

他表示，當時哥哥的處境變得很動盪，他和州長哥哥的一些朋友都針對此事被邀請通話，確實有數名州長團隊人員在場；克里斯說理解為什麼這會讓CNN製造麻煩，也承諾不會再犯，「我把CNN推上一個不好的位置，我不是故意的，我真的抱歉」。

他提到自己從來沒有試圖影響CNN對葛謨醜聞的報導，連內部的會議也沒有參與；據了解，克里斯不會因這次的失誤受到懲罰。

葛謨 性騷 紐約州

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