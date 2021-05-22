曼哈頓檢察官參選人溫塔莉 訪世報承諾打擊仇恨犯罪

溫塔莉(左二)在莫虎(右二)的陪同下拜訪世界日報，左一為世界日報公共事務處處長黎冠中，右一為世界日報副總編輯魏碧洲。(記者朱蕾/攝影)

曼哈頓 地區檢察官參選人溫塔莉(Tali Farhadian Weinstein)在前紐約市 警總局副局長莫虎等人的陪同下，20日拜訪世界日報；她表示，地區檢察官的核心使命是公共安全，若當選會全力打擊仇恨犯罪，增加檢察官辦公室的亞裔 員工。

45歲的溫塔莉是出生伊朗的猶太人，四歲時因伊朗的伊斯蘭革命，和家人一起逃亡美國。她說，作為移民，自幼深知移民的不易和艱辛，以及為追尋美國夢所做的努力。

「我的家鄉在革命期間充斥很多暴力，從夜晚不能外出演變到白天出門也有危險；我們一家逃離家鄉，來到美國這個安全、平等的國家」，溫塔莉說，「我始終認為，沒有安全，就沒有機會，也不會有繁榮；社區、家庭、自身的安全是一切的基礎。」

她表示，紐約市正努力從疫情的重創中恢復並發展，但民眾感到安全狀況大不如前，「安全對全市復甦至關重要，作為地區檢察官，確保安全是我的核心使命」。

溫塔莉指出，針對亞裔的仇恨犯罪是非常緊急的問題，已改變社區和民眾的生活：害怕坐地鐵、出門隨身攜帶辣椒噴霧、年長者不敢和朋友相約外出等；她表示，在打擊仇恨犯罪上，檢方可起到很重要的作用，通過培訓檢察官和調查員以提高調查此類案件的速度，簡化報案程序，為民眾心理健康提供更多資源和服務等都是可行方法。

她還說，「確實很多時候，證據並非一眼就能看到，但找到證據及證明仇恨犯罪是檢方的責任，而非受害人的任務，不應讓受害人承受額外的壓力」。

溫塔莉表示要增加檢察官辦公室的人員多樣性，她說，「地檢辦需要更多亞裔任職，不是因為這是正確的做法，而是因為這將有助檢方更好工作」；她的辦公室還會為民眾提供無障礙通道，民眾可以熟悉的語言直接向檢方報案。

溫塔莉畢業於紐約史岱文森高中，擁有耶魯大學的學士和法學博士學位，還是牛津大學領羅氏獎學金的研究生(Rhodes Scholar)；她此前任布碌崙地區檢察官辦公室顧問，也曾在聯邦司法部、紐約東區聯邦檢察官辦公室任職。如果當選，她將是首位女性和新移民出身的曼哈頓地區檢察官。

作為華人在司法界先行者的莫虎，45年前成為曼哈頓地檢辦公室的首位亞裔助理檢察官，他表示，溫塔莉擁有勝任曼哈頓地區檢察官所需要的一切、甚至更多。

任職已十年的現任曼哈頓地檢萬斯(Cy Vance Jr.)宣布不再競選連任，該職位在6月22日的民主黨初選有八位競爭者。