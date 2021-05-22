我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增321例本土、2死 本周再追加400例確診

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

曼哈頓檢察官參選人溫塔莉 訪世報承諾打擊仇恨犯罪

記者朱蕾／紐約報導
溫塔莉(左二)在莫虎(右二)的陪同下拜訪世界日報，左一為世界日報公共事務處處長黎冠中，右一為世界日報副總編輯魏碧洲。(記者朱蕾/攝影)
溫塔莉(左二)在莫虎(右二)的陪同下拜訪世界日報，左一為世界日報公共事務處處長黎冠中，右一為世界日報副總編輯魏碧洲。(記者朱蕾/攝影)

曼哈頓地區檢察官參選人溫塔莉(Tali Farhadian Weinstein)在前紐約市警總局副局長莫虎等人的陪同下，20日拜訪世界日報；她表示，地區檢察官的核心使命是公共安全，若當選會全力打擊仇恨犯罪，增加檢察官辦公室的亞裔員工。

45歲的溫塔莉是出生伊朗的猶太人，四歲時因伊朗的伊斯蘭革命，和家人一起逃亡美國。她說，作為移民，自幼深知移民的不易和艱辛，以及為追尋美國夢所做的努力。

「我的家鄉在革命期間充斥很多暴力，從夜晚不能外出演變到白天出門也有危險；我們一家逃離家鄉，來到美國這個安全、平等的國家」，溫塔莉說，「我始終認為，沒有安全，就沒有機會，也不會有繁榮；社區、家庭、自身的安全是一切的基礎。」

她表示，紐約市正努力從疫情的重創中恢復並發展，但民眾感到安全狀況大不如前，「安全對全市復甦至關重要，作為地區檢察官，確保安全是我的核心使命」。

溫塔莉指出，針對亞裔的仇恨犯罪是非常緊急的問題，已改變社區和民眾的生活：害怕坐地鐵、出門隨身攜帶辣椒噴霧、年長者不敢和朋友相約外出等；她表示，在打擊仇恨犯罪上，檢方可起到很重要的作用，通過培訓檢察官和調查員以提高調查此類案件的速度，簡化報案程序，為民眾心理健康提供更多資源和服務等都是可行方法。

她還說，「確實很多時候，證據並非一眼就能看到，但找到證據及證明仇恨犯罪是檢方的責任，而非受害人的任務，不應讓受害人承受額外的壓力」。

溫塔莉表示要增加檢察官辦公室的人員多樣性，她說，「地檢辦需要更多亞裔任職，不是因為這是正確的做法，而是因為這將有助檢方更好工作」；她的辦公室還會為民眾提供無障礙通道，民眾可以熟悉的語言直接向檢方報案。

溫塔莉畢業於紐約史岱文森高中，擁有耶魯大學的學士和法學博士學位，還是牛津大學領羅氏獎學金的研究生(Rhodes Scholar)；她此前任布碌崙地區檢察官辦公室顧問，也曾在聯邦司法部、紐約東區聯邦檢察官辦公室任職。如果當選，她將是首位女性和新移民出身的曼哈頓地區檢察官。

作為華人在司法界先行者的莫虎，45年前成為曼哈頓地檢辦公室的首位亞裔助理檢察官，他表示，溫塔莉擁有勝任曼哈頓地區檢察官所需要的一切、甚至更多。

任職已十年的現任曼哈頓地檢萬斯(Cy Vance Jr.)宣布不再競選連任，該職位在6月22日的民主黨初選有八位競爭者。

紐約市 曼哈頓 亞裔

上一則

8大道華裔電單車騎士遭撞飛 無性命危險

下一則

遺囑檢驗法院參選人莫瑪麗 8大道華社求支持

延伸閱讀

咬指尖遊民落網 華男憶遇襲：傷心恐懼

咬指尖遊民落網 華男憶遇襲：傷心恐懼
曼哈頓、長島民眾 燒口罩 慶祝解放

曼哈頓、長島民眾 燒口罩 慶祝解放
全球最大冰山 從南極脫落 約曼哈頓70倍大

全球最大冰山 從南極脫落 約曼哈頓70倍大
溫塔莉參選曼哈頓檢察官 法拉盛5華人社團支持

溫塔莉參選曼哈頓檢察官 法拉盛5華人社團支持
伴隨高房價 內陸租金也狂飆 內陸帝國漲幅全美稱冠

伴隨高房價 內陸租金也狂飆 內陸帝國漲幅全美稱冠

熱門新聞

男子曼哈頓聯合廣場地鐵站晚間高峰遭割頸。(本報資料照片)

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

2021-05-18 20:16
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

2021-05-16 14:07
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
曼哈頓中城地獄廚房18日一早發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件。(取自谷歌地圖)

「滾回中國！」華裔男在曼哈頓地獄廚房遭人咬傷

2021-05-18 21:00
豐收時節的蘋果樹。(記者朱蕾/攝影)

夏季摘果時節到 紐約周邊農場樂趣多

2021-05-14 09:14
三嫌犯連續攻擊多名乘客，紐約市地鐵安全成隱患。(本報檔案照)

紐約市地鐵攻擊1晚5起 3嫌12分鐘連犯4案

2021-05-15 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌
美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁

美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁