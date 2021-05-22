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黃敏儀母校前造勢競選市議員 紐約教師聯合工會力挺

記者牟蘭／紐約報導
史密斯(前排左一)與多位教師代表日前為黃敏儀(前排左二)參選市議員造勢。(記者牟蘭／攝影)
史密斯(前排左一)與多位教師代表日前為黃敏儀(前排左二)參選市議員造勢。(記者牟蘭／攝影)

紐約教師聯合工會(UFT)今年2月宣布背書黃敏儀(Sandra Ung)參選市議會法拉盛20選區市議員，並於20日在其母校、法拉盛189初中前舉行造勢大會；黃敏儀說，她就讀於紐約市公校系統，更了解學校面臨的問題，她承諾，當選後，將要求公校提供亞裔文化課程，加強多元文化教育。

數十位不同族裔的教師代表20日在法拉盛189初中前，為黃敏儀參選法拉盛20選區市議員舉辦造勢大會；其中紐約教師聯合工會代表史密斯(Dermot Smyth)表示，過去一年中，公校教職員工面臨諸多挑戰，但仍出色地完成教學任務，他期盼黃敏儀成為市議員後，為公校教職員工爭取更多權益。

189初中的助理教師何Wiola表示，她五年前到該校工作，主要教授特殊需求的孩子技能，當天榮幸見證該校的校友黃敏儀參選公職，並期盼她日後推動公校教授亞太裔文化課程，消除日益增加的仇恨亞裔犯罪，為公校的教職工以及亞裔發聲。

黃敏儀感謝教師聯合工會的背書，並表示她幼年隨父母移民來美後，先後就讀於公立22小學、189初中與法拉盛高中，之後申請進入亨特學院(Hunter College)，並取得哥倫比亞大學的法律學位，深知公校教育對移民的重要性。

對於未來教育規畫，黃敏儀反對廢除特殊高中入學考試(SHSAT)，主張擴大免費的課後班與三歲學前班(3-K)項目，並支持在更多學區推展資優班(Gifted & Talented Program)，確保學生不因家庭收入影響學習。

公校 法拉盛 紐約市

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