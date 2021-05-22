遺囑檢驗法院參選人莫瑪麗 8大道華社求支持

遺囑檢驗法院參選人莫瑪麗，21日拜訪布碌崙8大道華社。(記者顏潔恩/攝影)

遺囑檢驗法院(Surrogate's Court)參選人莫瑪麗(Rosemarie Montalbano，前譯蒙塔爾巴諾)，21日拜訪布碌崙(布魯克林)8大道華社，尋求華人 支持；她表示作為法官需要給民眾足夠的時間來完成每一件案子，對於不諳英文、法律程序的新移民 更需耐心，希望能謀該職為民服務。

現任高等法院法官莫瑪麗21日向多名華人介紹自己，她從事法律工作超過30年，在六個不同法院服務過，接觸到各類型案件；遺囑檢驗法院專門負責遺囑(will)、監護權、領養權、財產分配等案件，因法院一名法官即將退休，騰出的位置目前有兩人競選，當選了最長能任期14年。

莫瑪麗自認是熟悉移民文化背景的法官，她的父親31歲從義大利 移民來美，因語言和文化不同，面臨很多困難；就和華人移民一樣，父親只有辛勤工作，才能撐得起家，但在她小時候，父親還是因語言障礙陷入財政危機。

當時他急需錢周轉，在有心人士說服下，簽下一張1萬元欠條，卻沒發現對方合同上寫著若沒定時還錢，就能以三分之一的房價來購買他們一家人當時居住的房子；她說外面有很多這樣的「獵手」，尋找容易下手的目標，移民人士尤其容易成為目標。

她也說道，過去很多移民人士來法院處理案件時，很多自認英文不錯，拒絕翻譯服務，但她說日常英文與法律用語有很大不同；她希望民眾完全清楚自己的案件，不會造成誤會，而法院也提供各種語言、方言翻譯，她也有足夠的耐心去幫助當事人處理案件。

最後，她說去年新冠疫情爆發時，更多人驟逝，家裡都還沒來得及立遺囑，也因而案子比從前更多；她希望能當選，幫助處理這些案件。