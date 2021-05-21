斯靜格拜訪布碌崙亞總會 承諾制定亞裔安全計畫

斯靜格(中)拜訪美國亞總會，右二為亞總會會長陳善莊、左二為中華公所主席于金山。(記者顏潔恩/攝影)

市長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)，20日到布碌崙 拜訪美國亞裔 社區聯合總會，與8大道一代的華人商家和居民討論亞裔關注課題；他說市府每次實行計畫不徵求民眾意見，他絕不會採用這種行事作風，並自稱是最有政治經驗的參選人，更懂得引導紐約市 。

斯靜格和其團隊20日造訪布碌崙(布魯克林)日落公園，與亞總會會長陳善莊及當地近50名華人見面，中華公所主席于金山也出席活動；斯靜格說，過去曾擔任州眾議員、區長、現任主計長，有各階級官職的經驗，更懂得管錢以節省支出，這是他比其他參選人擁有的優勢。

他也提到，像在7、8大道改建單行道的社區計畫上，因市府經常拒絕徵詢社區意見，做事不透明，讓居民很不滿意；他承諾這樣的事在他上任後不會發生，「我相信聆聽、向社區諮詢是很重要的事」，並會雇用專業、經驗豐富的專員走入社區，與民眾溝通。

全市亞裔仇恨暴力犯罪不斷，斯靜格說整座城市必須有明確的觀念：只要某個族群的人遭到攻擊，全部人都要站出來譴責；他舉例在地鐵發生的攻擊案，很多犯罪者精神狀況不佳，將情緒發洩在他人身上，市府必須找到根源「聰明地」解決問題，他並承諾會針對亞裔制定安全計畫(safety plan)。

另一方面，斯靜格表示紐約市要從新冠疫情中恢復，就需先幫助小商家企業重整陣腳，他提出要發放10億元困金給小企業，幫助他們支付費用、聘請員工；另外業者再也不會因店面違規而遭懲罰，他將確保樓宇局(DOB)、市消費者事務局(Department of Consumer Affairs)等市府機構不會開罰單或強制業者歇業。