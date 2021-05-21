我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣本土確診增312例 連續7天破百例

抖音、快手、百度違法蒐集個資 中國網信辦下令整改

斯靜格拜訪布碌崙亞總會 承諾制定亞裔安全計畫

記者顏潔恩／紐約報導
斯靜格(中)拜訪美國亞總會，右二為亞總會會長陳善莊、左二為中華公所主席于金山。(記者顏潔恩/攝影)
斯靜格(中)拜訪美國亞總會，右二為亞總會會長陳善莊、左二為中華公所主席于金山。(記者顏潔恩/攝影)

市長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)，20日到布碌崙拜訪美國亞裔社區聯合總會，與8大道一代的華人商家和居民討論亞裔關注課題；他說市府每次實行計畫不徵求民眾意見，他絕不會採用這種行事作風，並自稱是最有政治經驗的參選人，更懂得引導紐約市

斯靜格和其團隊20日造訪布碌崙(布魯克林)日落公園，與亞總會會長陳善莊及當地近50名華人見面，中華公所主席于金山也出席活動；斯靜格說，過去曾擔任州眾議員、區長、現任主計長，有各階級官職的經驗，更懂得管錢以節省支出，這是他比其他參選人擁有的優勢。

他也提到，像在7、8大道改建單行道的社區計畫上，因市府經常拒絕徵詢社區意見，做事不透明，讓居民很不滿意；他承諾這樣的事在他上任後不會發生，「我相信聆聽、向社區諮詢是很重要的事」，並會雇用專業、經驗豐富的專員走入社區，與民眾溝通。

全市亞裔仇恨暴力犯罪不斷，斯靜格說整座城市必須有明確的觀念：只要某個族群的人遭到攻擊，全部人都要站出來譴責；他舉例在地鐵發生的攻擊案，很多犯罪者精神狀況不佳，將情緒發洩在他人身上，市府必須找到根源「聰明地」解決問題，他並承諾會針對亞裔制定安全計畫(safety plan)。

另一方面，斯靜格表示紐約市要從新冠疫情中恢復，就需先幫助小商家企業重整陣腳，他提出要發放10億元困金給小企業，幫助他們支付費用、聘請員工；另外業者再也不會因店面違規而遭懲罰，他將確保樓宇局(DOB)、市消費者事務局(Department of Consumer Affairs)等市府機構不會開罰單或強制業者歇業。

市長參選人斯靜格(前排左七)20日拜訪美國亞裔社區聯合總會。(記者顏潔恩/攝影)
市長參選人斯靜格(前排左七)20日拜訪美國亞裔社區聯合總會。(記者顏潔恩/攝影)

亞裔 紐約市 布碌崙

上一則

溫塔莉參選曼哈頓檢察官 法拉盛5華人社團支持

下一則

對抗仇恨亞裔 長島華生辦集會發聲

延伸閱讀

紐約市長民主黨初選民調：楊安澤微領先 最後對決恐輸亞當斯

紐約市長民主黨初選民調：楊安澤微領先 最後對決恐輸亞當斯
反貪腐 斯靜格提6計畫 任命操守顧問

反貪腐 斯靜格提6計畫 任命操守顧問
反政府貪腐 斯靜格提議市議會任命「操守顧問」

反政府貪腐 斯靜格提議市議會任命「操守顧問」
金吉恩指控斯靜格性騷 籲亞裔女性維權

金吉恩指控斯靜格性騷 籲亞裔女性維權
金吉恩正式投訴性騷擾 斯靜格：歡迎調查

金吉恩正式投訴性騷擾 斯靜格：歡迎調查

熱門新聞

男子曼哈頓聯合廣場地鐵站晚間高峰遭割頸。(本報資料照片)

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

2021-05-18 20:16
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

2021-05-16 14:07
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
曼哈頓中城地獄廚房18日一早發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件。(取自谷歌地圖)

「滾回中國！」華裔男在曼哈頓地獄廚房遭人咬傷

2021-05-18 21:00
豐收時節的蘋果樹。(記者朱蕾/攝影)

夏季摘果時節到 紐約周邊農場樂趣多

2021-05-14 09:14
三嫌犯連續攻擊多名乘客，紐約市地鐵安全成隱患。(本報檔案照)

紐約市地鐵攻擊1晚5起 3嫌12分鐘連犯4案

2021-05-15 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室
天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到
中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世
財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億
醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬

醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬