我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣本土確診增312例 連續7天破百例

抖音、快手、百度違法蒐集個資 中國網信辦下令整改

溫塔莉參選曼哈頓檢察官 法拉盛5華人社團支持

記者牟蘭／紐約報導
紐約溫州同鄉會與美國紐約中美商會等五個社團20日背書溫塔莉參選曼哈頓地區檢察官。(記者牟蘭／攝影)
紐約溫州同鄉會與美國紐約中美商會等五個社團20日背書溫塔莉參選曼哈頓地區檢察官。(記者牟蘭／攝影)

競選曼哈頓地區檢察官的溫塔莉(Tali Farhadian Weinstein)，20日在法拉盛獲紐約溫州同鄉會與紐約中美商會等五個華人社團背書；溫州同鄉會會長吳洪光表示，仇恨亞裔犯罪日益增加，但不少嫌犯被捕後，難被相關罪名提告，他期盼溫塔莉為亞裔發聲，嚴懲仇恨犯罪

溫州同鄉會與紐約中美商會20日邀請溫塔莉在法拉盛闡述自己的競選綱領，會議由紐約溫州同鄉會總幹事、美國紐約中美商會創會會長林敏芝主持， 紐約北京同鄉會、美東山東同鄉會與美東河南同鄉會等社團代表也到場支持溫塔莉。

吳洪光表示，疫情爆發後，針對亞裔的仇恨犯罪日益增加，尤其是近期有不少華人在街頭被他人無故侮辱，指責亞裔帶來新冠病毒，要求對方「滾回中國」，導致許多同胞不敢獨自在街上行走或搭乘公共交通工具。

最讓人生氣的是，吳洪光說，許多嫌犯即使被捕，檢方甚至沒用仇恨犯罪的罪名提告，還有一些嫌犯被控仇恨犯罪後，無須繳納保釋金就被釋放，他期盼溫塔莉代表亞裔發聲。

45歲的溫塔莉當日在前紐約市警總局副局長莫虎陪同下到訪法拉盛，她說自己是出生在伊朗的猶太人，四歲時因伊朗伊斯蘭革命逃亡美國；她深知新移民的不易，尤其作為猶太裔，她更了解被仇恨、被攻擊的痛苦，並承諾一旦當選，一定對仇恨犯罪零容忍，從重提告每一名涉嫌相關罪名的被告。

莫虎表示，溫塔莉幼時用假護照、被母親抱著逃來美國，用了十年才獲得合法身分，她是曼哈頓檢察官參選人中唯一的新移民，更了解移民的需求，日後將以同理心保護移民社區的權益；他補充，溫塔莉學歷與工作經歷出眾，相信她可以勝任這個職位。

紐約中美商會會長夏文龍、紐約北京同鄉會理事長侯建利與美東山東同鄉會會長王立智等到場支持。

紐約市 亞裔 仇恨犯罪

上一則

紐約客談／新冠疫苗接種 開始進入瓶頸

下一則

斯靜格拜訪布碌崙亞總會 承諾制定亞裔安全計畫

延伸閱讀

餐廳全面重開 派對訂單上門…仍建議顧客戴口罩

餐廳全面重開 派對訂單上門…仍建議顧客戴口罩
理髮店百分百重開 華人店主：看到希望

理髮店百分百重開 華人店主：看到希望

紐約華人家長會 線上、實體夏令營招生

紐約華人家長會 線上、實體夏令營招生

法拉盛東王朝集團等 挺楊安澤選紐約市長

法拉盛東王朝集團等 挺楊安澤選紐約市長
貝賽小頸 7天僅增6例新冠…法拉盛疫情也好轉

貝賽小頸 7天僅增6例新冠…法拉盛疫情也好轉

熱門新聞

男子曼哈頓聯合廣場地鐵站晚間高峰遭割頸。(本報資料照片)

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

2021-05-18 20:16
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

2021-05-16 14:07
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
曼哈頓中城地獄廚房18日一早發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件。(取自谷歌地圖)

「滾回中國！」華裔男在曼哈頓地獄廚房遭人咬傷

2021-05-18 21:00
豐收時節的蘋果樹。(記者朱蕾/攝影)

夏季摘果時節到 紐約周邊農場樂趣多

2021-05-14 09:14
三嫌犯連續攻擊多名乘客，紐約市地鐵安全成隱患。(本報檔案照)

紐約市地鐵攻擊1晚5起 3嫌12分鐘連犯4案

2021-05-15 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室
天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到
中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世
財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億
醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬

醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬