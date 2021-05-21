溫塔莉參選曼哈頓檢察官 法拉盛5華人社團支持

紐約溫州同鄉會與美國紐約中美商會等五個社團20日背書溫塔莉參選曼哈頓地區檢察官。(記者牟蘭／攝影)

競選曼哈頓地區檢察官的溫塔莉(Tali Farhadian Weinstein)，20日在法拉盛獲紐約溫州同鄉會與紐約中美商會等五個華人社團背書；溫州同鄉會會長吳洪光表示，仇恨亞裔 犯罪日益增加，但不少嫌犯被捕後，難被相關罪名提告，他期盼溫塔莉為亞裔發聲，嚴懲仇恨犯罪 。

溫州同鄉會與紐約中美商會20日邀請溫塔莉在法拉盛闡述自己的競選綱領，會議由紐約溫州同鄉會總幹事、美國紐約中美商會創會會長林敏芝主持， 紐約北京同鄉會、美東山東同鄉會與美東河南同鄉會等社團代表也到場支持溫塔莉。

吳洪光表示，疫情爆發後，針對亞裔的仇恨犯罪日益增加，尤其是近期有不少華人在街頭被他人無故侮辱，指責亞裔帶來新冠病毒，要求對方「滾回中國」，導致許多同胞不敢獨自在街上行走或搭乘公共交通工具。

最讓人生氣的是，吳洪光說，許多嫌犯即使被捕，檢方甚至沒用仇恨犯罪的罪名提告，還有一些嫌犯被控仇恨犯罪後，無須繳納保釋金就被釋放，他期盼溫塔莉代表亞裔發聲。

45歲的溫塔莉當日在前紐約市 警總局副局長莫虎陪同下到訪法拉盛，她說自己是出生在伊朗的猶太人，四歲時因伊朗伊斯蘭革命逃亡美國；她深知新移民的不易，尤其作為猶太裔，她更了解被仇恨、被攻擊的痛苦，並承諾一旦當選，一定對仇恨犯罪零容忍，從重提告每一名涉嫌相關罪名的被告。

莫虎表示，溫塔莉幼時用假護照、被母親抱著逃來美國，用了十年才獲得合法身分，她是曼哈頓檢察官參選人中唯一的新移民，更了解移民的需求，日後將以同理心保護移民社區的權益；他補充，溫塔莉學歷與工作經歷出眾，相信她可以勝任這個職位。

紐約中美商會會長夏文龍、紐約北京同鄉會理事長侯建利與美東山東同鄉會會長王立智等到場支持。