我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣本土確診增312例 連續7天破百例

抖音、快手、百度違法蒐集個資 中國網信辦下令整改

林煜參選市議員 獲寇頓背書

記者黃伊奕／紐約報導
寇頓(前排右五)宣布背書林煜(前排右六)參選市議員。（記者黃伊奕／攝影）
寇頓(前排右五)宣布背書林煜(前排右六)參選市議員。（記者黃伊奕／攝影）

參選市議會第38選區市議員的林煜20日獲得一份有力背書，服務華社多年的州眾議員寇頓(William Colton)宣布全力支持他參選，林煜稱寇頓是他十分敬重的民選官員，如能順利當選，將學習他將社區利益放首位。

寇頓表示，他做出該背書決定，是與林煜多次溝通後，認為兩人在教育、公共安全等方面理念一致，也認為他擁有足夠幫助耆老的社區服務經驗；「我將幫助他競選，也相信他能當選」。

對於能獲得寇頓的支持，林煜十分高興，稱寇頓一直是他非常敬重的民選官員，也是從「街道」走出來，憑藉紮根社區、真正服務社區，能在州眾議會立足28年。

林煜稱寇頓是自己的良師，寇頓告訴他，自己在州府常常會有人遊說他支持或者反對某個提案，但寇頓總是從自己內心出發，認為哪些是有利社區、有利民眾的，才會投出寶貴的支持票；寇頓教導林煜說，只有堅持投良心票，才會受益終生，贏得社區民眾與同僚的尊重。

林煜表示，寇頓的指導會成為自己的座右銘，如果成功當選必定將社區利益放首位，確保布碌崙日落公園華社裡每個人都能安居樂業，商家順利經營。

寇頓呼籲距離初選不足五周，實際上6月12日就開始提前投票，所以剩下的時間更短，他呼籲民眾從現在開始就積極投身到宣傳造勢活動中，推動更多華裔選民投出自己寶貴的一票，更多人參與選舉就是成功的第一步。

日落公園 布碌崙 眾議員

上一則

過敏免疫專科羅湧醫師新增診所 升級服務

下一則

紐約客談／新冠疫苗接種 開始進入瓶頸

延伸閱讀

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座
南加河濱縣一城市因女性鬥毆引發槍擊案1死4傷

南加河濱縣一城市因女性鬥毆引發槍擊案1死4傷
亞裔經營啤酒廠布碌崙開分廠 設戶外酒吧攬客

亞裔經營啤酒廠布碌崙開分廠 設戶外酒吧攬客
亞裔女搭乘金山捷運遭搶 臉被打腫

亞裔女搭乘金山捷運遭搶 臉被打腫
賈斯康：提前釋囚 因監獄客滿

賈斯康：提前釋囚 因監獄客滿

熱門新聞

男子曼哈頓聯合廣場地鐵站晚間高峰遭割頸。(本報資料照片)

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

2021-05-18 20:16
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

2021-05-16 14:07
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
曼哈頓中城地獄廚房18日一早發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件。(取自谷歌地圖)

「滾回中國！」華裔男在曼哈頓地獄廚房遭人咬傷

2021-05-18 21:00
豐收時節的蘋果樹。(記者朱蕾/攝影)

夏季摘果時節到 紐約周邊農場樂趣多

2021-05-14 09:14
三嫌犯連續攻擊多名乘客，紐約市地鐵安全成隱患。(本報檔案照)

紐約市地鐵攻擊1晚5起 3嫌12分鐘連犯4案

2021-05-15 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室
天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到
中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世
財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億
醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬

醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬