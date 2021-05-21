林煜參選市議員 獲寇頓背書

寇頓(前排右五)宣布背書林煜(前排右六)參選市議員。（記者黃伊奕／攝影）

參選市議會第38選區市議員的林煜20日獲得一份有力背書，服務華社多年的州眾議員 寇頓(William Colton)宣布全力支持他參選，林煜稱寇頓是他十分敬重的民選官員，如能順利當選，將學習他將社區利益放首位。

寇頓表示，他做出該背書決定，是與林煜多次溝通後，認為兩人在教育、公共安全等方面理念一致，也認為他擁有足夠幫助耆老的社區服務經驗；「我將幫助他競選，也相信他能當選」。

對於能獲得寇頓的支持，林煜十分高興，稱寇頓一直是他非常敬重的民選官員，也是從「街道」走出來，憑藉紮根社區、真正服務社區，能在州眾議會立足28年。

林煜稱寇頓是自己的良師，寇頓告訴他，自己在州府常常會有人遊說他支持或者反對某個提案，但寇頓總是從自己內心出發，認為哪些是有利社區、有利民眾的，才會投出寶貴的支持票；寇頓教導林煜說，只有堅持投良心票，才會受益終生，贏得社區民眾與同僚的尊重。

林煜表示，寇頓的指導會成為自己的座右銘，如果成功當選必定將社區利益放首位，確保布碌崙日落公園 華社裡每個人都能安居樂業，商家順利經營。

寇頓呼籲距離初選不足五周，實際上6月12日就開始提前投票，所以剩下的時間更短，他呼籲民眾從現在開始就積極投身到宣傳造勢活動中，推動更多華裔選民投出自己寶貴的一票，更多人參與選舉就是成功的第一步。