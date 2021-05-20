全美金主湧入 紐約市長選舉捐款空前

全美各地資金湧入紐約市長選舉中。（Getty Images）

就在限制政治獻金的選舉改革正在推動之際，避險基金億萬富豪、特許學校倡議人士，還有知名工會組織，現在紛紛捐錢投入紐約市 長選舉。破紀錄的捐款數額，目的在於爭取選舉結果。

十年前，最高法院開啟大門，讓特殊利益團體政治獻金得以大量投入選舉，使得每一次民主黨初選都出現政治獻金湧入的狀況。廣告資訊市場調查機構AdImpact統計，接下來將登場的紐約市長民主黨初選，到目前為止投入電視廣告的資金已達1100萬元，規模空前。

上一次紐約市長出現空缺是在2013年，當時各陣營候選人砸下的選舉廣告費用，包括初選與正式選舉在內，合計約800萬元。

紐約政府觀察組織「重塑奧本尼」(Reinvent Albany)執行主任凱尼(John Kaehny)指出：「這彷彿是紐約市選舉財務委員會(Campaign Finance Board)與政治獻金之間的軍備競賽，後者嘗試尋找規避之道。」

距離初選還有一個月，如今選舉捐款正從各種不同理念的團體湧進參選人競選團隊。

POLITICO新聞網站報導，日前有金主提供50萬元做為種子基金，成立支持華裔候選人楊安澤 (Andrew Yang)的政治行動委員會。這名金主先前曾支持保守派政治人物，例如共和黨 德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)、共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)。楊安澤上周對以色列情勢發表評論，克魯茲是少數予以肯定的共和黨人士。

金融投資公司「須斯罕那國際集團」(Susquehanna International Group)共同創辦人、億萬富豪亞斯(Jeff Yass)則出錢贊助宣揚2020年大選陰謀論的「保護自由」( Protect Freedom)政治行動委員會。亞斯接受訪問時說，並不相信選舉陰謀論，只是希望楊安澤能支持特許學校，也希望自己對教師工會的批評能獲得楊安澤支持。

自稱屬於自由主義派的亞斯說，從學校選擇的觀點來看，楊安澤是最佳人選。他也說，楊安澤有自由主義思想，「隨然他算不上自由主義者，想法卻傾向自由主義」。

反對楊安澤的「我們城市」(Our City)政治行動委員會主席托巴斯(Gabe Tobias)說，極右派金主亞斯跟投資顧問塔斯克(Bradley Tusk)一樣，在楊安澤身上找到相同的特點，就是「裝載企業權力的空容器」。