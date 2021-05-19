楊安澤提議投票年齡降至16歲、綠卡持有者參與市級選舉

楊安澤18日提出將投票年齡限制下降至16歲，以及開放具合法永久居留權者可投票等建議。(楊安澤競選團隊提供)

華裔市長參選人楊安澤 與市議員萬齊家(Carlos Menchaca)18日在曼哈頓下城宣布推進紐約市 民主的計畫，提出將投票 年齡限制下調至16歲，並擴大合法選民範疇，讓綠卡持有者和合法工作許可的紐約市民能在市級選舉中投票。

楊安澤表示，今年投票將首次採排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，選民不需要像過去一樣只選出一名參選人，而是可以按照喜好程度列出多位參選人，不過要進一步加強紐約市的民主，仍需進行多方改革。

楊安澤提出多項建議，呼籲將聯邦與州現行的18歲法定投票年齡，下調至16歲，開放更多年輕人投票；他也表示若當選，將支持市議會此前由萬齊家等提案，讓綠卡持有者和持合法工作許可的市民，只要在紐約市居住超過30天，即可參與市級選舉的投票。

此外，他還提出保護和擴大關押在雷克島監獄犯人的合法投票權力，解決市選舉局(BOE)腐敗問題並增加撥款，增加選民教育，將公民教育課程擴大至K-12的學校課程中。

楊安澤表示，據統計，年紀愈長的選民投票熱情愈高，執政者自然就會按照選民的意思行事，造成年輕選民感到自己的聲音被忽視，進而對政治、民主參與失去興趣，「如果高中就能夠參與投票，年輕族群將會對公共事務與政治更感興趣。」

楊安澤還說，移民是紐約市的核心，而具合法永久居留權，包括綠卡持有者除按時繳稅，他們的孩子也在這個城市讀書、成長，「他們也應該被囊括其中，可參與投票，共同對創建這個城市的未來發聲。」

萬齊家在去年與包括陳倩雯和顧雅明等多名市議員共同在市議會提案，要求開放擁有合法永久居留權的居民能夠參與市政選舉。

萬齊家以其所在的布碌崙(布魯克林)第38選區日落公園及紅鉤區為例，表示該選區的參與式預算(participatory budgeting)讓很多家庭每年透過投票來最終決定對當地哪些項目進行投資，這也讓公民參與落實；據了解，該選區在過去推出的七次參與式預算中，自主控制了超過3000萬元經費，用於改善社區、公園、學校和街道等。

萬齊家說，「一旦參與民主的過程與重要性深植到年輕人、移民家庭的心，就能夠為紐約市的民主改革帶來改變。」