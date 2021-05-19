反貪腐 斯靜格提6計畫 任命操守顧問

斯靜格18日提出六項的政府反貪腐計畫。(美聯社)

參選紐約市 長的市主計長斯靜格(Scott Stringer)，18日在曼哈頓 下城富利廣場(Foley Square)提出一系列的反貪腐計畫，強調若當選市長，將會禁止任何來自與市府有商業往來的企業或個人的政治獻金，同時還將任命一位操守顧問(Ethics Czar)，確認在立法及行政過程，一切按照「人民意識」而非「企業要求」。

由斯靜格提出的六項反貪腐計畫，內容包括：完全禁止來自與市府有商業往來的企業或個人的政治獻金；與市府有商業往來的企業或個人的限制，延長至合約結束後一年；對違反競選經費法規者嚴格執法；擴大市府「商業往來」定義至任何在市府合約或決策間獲利者，其中包括地產商；在市議會任命操守顧問；透明公開決策過程等。

斯靜格希望透過該計畫，從根源反政府貪腐，並加強市議會的透明度；他表示，市府和官員應該讓市民有完全的信任，展現做決策時是按照公眾意識，而非根據私人企業或金主的「要求」。

其中任命操守顧問，將審視市議會所有行為，關注政府以及企業關係，並提供評估及建議；計畫中強調，操守顧問將會參與各個重大決策，以確保立法過程以人民意見為優先。

斯靜格提到，目前與市府有商業往來的個人及企業仍可捐贈最多400元政治獻金給市級選舉參選人，也能夠以協助競選的名義，幫助籌獲無上限金額的捐款；他認為要終止政府的貪腐行為，就應該斷絕外界資金對參選人的影響，因而提出禁止來自與市府有商業往來的企業或個人的政治獻金，其中也包含協助籌款。

為了進一步預防個人或企業企圖透過政治獻金增加在市府的話語權，斯靜格的計畫提到，若有任何違反規定者，將不可再與市府有任何商業往來，違者會面臨牢獄，「這些嚴懲方式也已經在其他州執行，禁止條令將可以讓那些人知難而退。」