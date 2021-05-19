我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

前紐約市長朱利安尼之子 宣布競選紐約州長

記者黃伊奕／紐約報導
朱利安尼（左）的兒子小朱利安尼（右）宣布參選2022年紐約州長。（取自小朱利安尼推特）
朱利安尼（左）的兒子小朱利安尼（右）宣布參選2022年紐約州長。（取自小朱利安尼推特）

紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)18日宣布將代表共和黨參選2022年紐約州長，他稱自己是天生政客，並譴責現任州長葛謨失職，疫情期間背負了養老院超過9000條人命。

小朱利安尼現年35歲，此前已多次透露有意參選公職，該消息於18日正式證實；他在自己競選網站中自我介紹，曾在川普政府白宮擔任總統特別助理與公共聯繫辦公室副主任，雖然從未競選公職，但他稱是「天生的政客，這寫在我的DNA中」。

小朱利安尼還稱自己是川普家族成員之外，最有希望幫助共和黨重新掌理紐約州的人選，如果當選，將把父親當年治理紐約市的「朱利安尼行動守則」帶到州府，即對犯罪零容忍，並壓低政府支出及稅率；他說，父親當年這一系列治理紐約市的舉措，已證明是正確且有效，相信也能在治理全州上發揮效用。

他強烈抨擊目前葛謨及民主黨全面控制下的紐約，指出如今紐約州從議會到州府，對犯罪的軟弱和不斷增高的稅收，只會讓越來越多人離開紐約，「我們需要一個州長，能鼓舞更多人來紐約，而非離開。」

州長葛謨因養老院與性騷擾醜聞而焦頭爛額，加上以往州長通常連任不會超過三個任期，現已經出現大量挑戰者，其中包括前任紐約州長柏德基(George Pataki）。

紐約州 紐約市 葛謨

上一則

顧雅明、黃敏儀 促建法拉盛一站式服務中心

下一則

反貪腐 斯靜格提6計畫 任命操守顧問

延伸閱讀

前紐約市長朱利安尼之子 宣布參選2022年紐約州長

前紐約市長朱利安尼之子 宣布參選2022年紐約州長
紐約州口罩令 19日起鬆綁

紐約州口罩令 19日起鬆綁

地鐵恢復24小時運行 再增警力應對猖獗犯罪

地鐵恢復24小時運行 再增警力應對猖獗犯罪
濫用公權？葛謨抗疫回憶錄賺數百萬稱無不當

濫用公權？葛謨抗疫回憶錄賺數百萬稱無不當
紐約馬拉松11/7回歸 選手或須接種證明

紐約馬拉松11/7回歸 選手或須接種證明

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

2021-05-16 14:07
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
男子曼哈頓聯合廣場地鐵站晚間高峰遭割頸。(本報資料照片)

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

2021-05-18 20:16
豐收時節的蘋果樹。(記者朱蕾/攝影)

夏季摘果時節到 紐約周邊農場樂趣多

2021-05-14 09:14
三嫌犯連續攻擊多名乘客，紐約市地鐵安全成隱患。(本報檔案照)

紐約市地鐵攻擊1晚5起 3嫌12分鐘連犯4案

2021-05-15 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」