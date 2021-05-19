前紐約市長朱利安尼之子 宣布競選紐約州長

朱利安尼（左）的兒子小朱利安尼（右）宣布參選2022年紐約州長。（取自小朱利安尼推特）

前紐約市 長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)18日宣布將代表共和黨參選2022年紐約州 長，他稱自己是天生政客，並譴責現任州長葛謨 失職，疫情期間背負了養老院超過9000條人命。

小朱利安尼現年35歲，此前已多次透露有意參選公職，該消息於18日正式證實；他在自己競選網站中自我介紹，曾在川普政府白宮擔任總統特別助理與公共聯繫辦公室副主任，雖然從未競選公職，但他稱是「天生的政客，這寫在我的DNA中」。

小朱利安尼還稱自己是川普家族成員之外，最有希望幫助共和黨重新掌理紐約州的人選，如果當選，將把父親當年治理紐約市的「朱利安尼行動守則」帶到州府，即對犯罪零容忍，並壓低政府支出及稅率；他說，父親當年這一系列治理紐約市的舉措，已證明是正確且有效，相信也能在治理全州上發揮效用。

他強烈抨擊目前葛謨及民主黨全面控制下的紐約，指出如今紐約州從議會到州府，對犯罪的軟弱和不斷增高的稅收，只會讓越來越多人離開紐約，「我們需要一個州長，能鼓舞更多人來紐約，而非離開。」

州長葛謨因養老院與性騷擾醜聞而焦頭爛額，加上以往州長通常連任不會超過三個任期，現已經出現大量挑戰者，其中包括前任紐約州長柏德基(George Pataki）。