楊安澤、黃敏儀、李真相互背書 訪法拉盛商家

楊安澤(左二)、黃敏儀(右一)、李真(左一)向王瑞銀(右二)了解商家的需求。(記者朱蕾/攝影)

紐約市 長參選人楊安澤 (Andrew Yang)17日在法拉盛 背書市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)和李真(Richard Lee)，黃敏儀和李真也同時支持楊安澤競選市長；三名參選人均表示，增加亞裔在政府中的代表非常重要，並承諾將共同努力提升紐約亞太裔社區的影響力。

競選法拉盛第20選區市議員的黃敏儀表示，很榮幸得到楊安澤的背書並背書他競選市長，「我和楊安澤都來自亞裔移民家庭、畢業於哥倫比亞大學法學院；他的妻子盧艾玲和我一樣，曾就讀法拉盛的公立學校」。

黃敏儀說，「楊安澤已多次來到法拉盛，並努力贏得我們社區的支持；他關注我們的需求，並將其作為競選的重點。我期待與他合作，為我們最緊迫的問題提供大膽而創新的解決方案。」

東北皇后區第19選區市議員參選人韓裔李真表示，「作為亞裔，在去年總統辯論的舞台上看到楊安澤，對我產生很大影響，因為我們很少看到亞太裔在擁有權力和領導的公職位置上，當時我就很清楚，楊安澤競選公職是為了真正幫助民眾，隨著近幾個月我們彼此之間增加了解，這一點更加明顯」。

「這場疫情暴露了許多長期存在的問題，此前則一直隱藏在良好經濟下，我們需要以人為本且具有遠見卓識的領導人來重建紐約。」李真說，「我也進入公共服務領域，致力於提升政府效率、改善居民生活，我期待與楊安澤合作，為選區居民提供所需的資源，確保各社區共同前進。」

楊安澤表示，「很榮幸得到黃敏儀和李真兩位亞太裔社區領袖的支持，特別是在我們持續在紐約建立下一代亞裔代表聯盟的過程中。面對仇恨犯罪繼續破壞我們的社區，以及疫情之後我們努力重建社區，增加亞太裔在政府中的代表對確保公平復甦至關重要」。

楊安澤說，「我決心，當選市長後要盡我所能，將亞太裔紐約人放在首位以及恢復計畫的中心；我相信黃敏儀和李真將成為市議會重要的新增成員，我很自豪支持他們競選，並感謝他們對我的支持。」

三名參選人隨後走訪法拉盛的亞裔商家，了解他們的難處和需求。友聯街上的山水甲山餐館業者表示，法拉盛市中心公車專用道計畫實施後，友聯街的堵塞非常嚴重，影響顧客進店用餐的熱情，希望政府傾聽民意；37大道上的帝皇御宴酒樓負責人王瑞銀表示，希望政府能夠推出政策和計畫來提高民眾的消費能力，從而讓小商家更好的發展。