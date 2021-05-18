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艾維樂、尹導、臧東慧相互背書 望攜手合作

記者朱蕾顏嘉瑩／紐約報導
艾維樂(右一)與臧東慧(左三)、尹導(右二)相互背書。(尹導競選團隊提供)
艾維樂(右一)與臧東慧(左三)、尹導(右二)相互背書。(尹導競選團隊提供)

東北皇后區市議員參選人艾維樂(Tony Avella)和法拉盛市議員參選人尹導、森林小丘(Forest Hills)市議員參選人臧東慧三人日前互相背書，期待未來在市議會合作；臧東慧和艾維樂17日還攜手拜訪曼哈頓華埠的紐約中華公所，指出將力保特殊高中入學考試(SHSAT)，並堅決反對市府建城區監獄的計畫。

艾維樂和尹導、臧東慧16日在皇后區舉行記者會，互相背書。臧東慧表示，「自2018年認識時任州參議員的艾維樂後，雖然我不在他的選區，但他依然強烈支持我們的很多訴求，從阻止大麻合法化、反對在社區建監獄到保留紐約市特殊高中入學考試；這些年，艾維樂的所作所為已充分證明，他是華裔和亞裔社區值得信賴的朋友和民選官員；紐約市處於關鍵時期，我期待與他在市議會合作。」

尹導則表示，「我和艾維樂相識多年，也曾為多項社區事務共同努力；在教育、社區安全等很多議題上，我們有著相同或相似的主張，他了解社區需求，會盡全力為民眾爭取權益。」

艾維樂則表示，「臧東慧多年來是華裔和亞裔社區的鬥士，尹導也積極參與社區事務、為民眾發聲，希望我們都能贏得選舉，在市議會充分合作，為民眾爭取最大利益。」

艾維樂和臧東慧17日還一起拜訪中華公所。關心教育議題的臧東慧表示，若當選將積極為社區爭取教育資源，力求保留特殊高中入學考試(SHSAT)，同時透過項目提升所有公校學生成績；他說，支持校園種族多元化，「但這不代表要降低錄取標準」，政府應該思考如何才能提升整體學生的能力，才能從根本解決問題。艾維樂也提出相關政見，認為應該要讓所有學生都有能力通過SHSAT，而不是取消考試。

二人對市府的城區監獄計畫都表示反對，認為應修繕現有的雷克島監獄。

臧東慧(左四)和艾維樂(右三)17日拜訪中華公所。(記者顏嘉瑩/攝影)
臧東慧(左四)和艾維樂(右三)17日拜訪中華公所。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 監獄 教育

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