排序複選制投票首次實施 選舉局：計票需更多時間

紐約市今年首度全面採用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)的選舉，市選舉局指出，因排序複選制計票方式較複雜，初選結果出爐需更多時間，請選民耐心等候。Getty Images

6月22日紐約市 級選舉初選，將是首個全市性採用排序複選制投票 (Ranked Choice Voting)的選舉，市選舉局指出，因排序複選制計票方式較複雜，此次初選結果出爐將需更多時間，選民需耐心等候；新冠疫情 仍可作為申請郵寄投票的理由，但不同於去年選舉當局向所有選民提前寄出郵寄選票，此次不想現場投票的選民，需自行申請郵寄選票。

紐約市選民2019年通過公投決定摒棄被詬病勞民傷財的初選複選制度，改採用排序複選制，由選民在一次投票中連選五名參選人並進行排序；當無人在選民第一選擇中得票超50%時，票數最少者被淘汰，選民所投票數被轉移至其第二選擇，以此重複直到剩下兩名參選人，得票多者為勝。

影片來源：YouTube/世界e生活

市選舉局12日與世界日報合作舉行選民教育訪談，代表該局的媒體主任狄亞茲(Valerie Vazquez-Diaz)表示，此次包括市長、公益維護人、主計長、各區區長及市議員的初選，都將採用最新的排序複選制；選民到各投票點領票及投票的流程，跟往年並無不同，只是選票內容會有不同，每個職位可連選最多五名參選人，並需進行排序。

狄亞茲也表示，因排序複選制很大可能性需要多輪計票，因此大部分職位的選舉結果需較長時間才會出爐；選舉局需等郵寄選票、不在籍投票都開完，才能進行得票最少者的淘汰及下一輪計票，「我們會確保選民的每一票都被計算，選民也需要更多耐心等候。」

她也表示，多輪計票都將採用軟體自動計票方式，「手動計票費時費力，不現實」；狄亞茲表示，此次初選計票所需的軟體正在等候州府的最終批准。

去年疫情期間舉行的大選，紐約州採用郵寄投票為主的方式，各地選舉局提前將不在籍選票寄給選民，並鼓勵選民以郵寄方式投票；狄亞茲表示，此次紐約市初選，將不再採用這種方式，但民眾若仍擔心、不願親往投票站投票，仍可申請郵寄投票，可登錄網址：https://vote.nyc/page/absentee-voting-0，申請郵寄選票，申請表上的理由可選「臨時患病」(Temporary Illness)。

而不在籍選票除了在離選舉日七天前寄出外，也可在選舉日或提前投票日期間，拿到選舉局位於各區的辦公室提交；各投票站也和去年一樣，將設立箱子供選民自行投放不在籍選票。

選舉局也提醒選民，除了6月22日初選日外，6月12日至20日為提前投票日，民眾可多利用提前投票日去投票，以避開大批人潮；更多初選相關信息，可登錄網址vote.nyc查看。