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劉林劍虹拜會社團 反華埠監獄挺SHSAT

記者和釗宇／紐約報導
劉林劍虹表示，如果當選將堅決反對華埠監獄建案，並保留特殊高中考試。（劉林劍虹競選團隊提供）
劉林劍虹表示，如果當選將堅決反對華埠監獄建案，並保留特殊高中考試。（劉林劍虹競選團隊提供）

參選曼哈頓第一選區市議員參選人劉林劍虹(Jenny Low)，16日在民主黨社區領袖、中華公所主席于金山陪同下拜會了惠州工商會；她表示，如果當選將堅決反對華埠監獄建案，並保留特殊高中考試(SHSAT)。

惠州工商會主席呂小平表示，劉林劍虹一直信息社區社區，是最佳的市議員候選人，「以她的經驗和成就，她能幫助我們的社區在疫情中恢復，惠州工商會會全力支持她的競選。」

劉林劍虹12日拜訪了崇正會，得到兩位主席朱天長和劉滿及廣大成員的支持。（劉林劍虹...
劉林劍虹12日拜訪了崇正會，得到兩位主席朱天長和劉滿及廣大成員的支持。（劉林劍虹競選團隊提供）

劉林劍虹表示，來拜訪惠州工商會就像回家一樣，「我在惠州長大，對故鄉有美好的回憶；作為居住在美國客家後裔的下一代，我從前輩那裡獲得力量，將繼續為勞工家庭爭取從疫情恢復而戰。」

她說，如果當選，將努力維護小型企業、捍衛可負擔房屋、投資教育；她強烈反對白思豪在華埠建大型監獄，「我是布碌崙科技高中的畢業生，絕對不會過橋拉板，一定堅持保留特殊高入學考試。」

劉林劍虹16日在民主黨社區領袖于金山陪同下拜會了惠州工商會。（劉林劍虹競選團隊提...
劉林劍虹16日在民主黨社區領袖于金山陪同下拜會了惠州工商會。（劉林劍虹競選團隊提供）

于金山說，「我和劉林劍虹有十多年的合作，我知道她有能力代表我們的社區；如果當選，她將會有效的為我們的社區發聲和幫助華埠經濟復甦。」

此外，劉林劍虹日前還拜訪了崇正會，得到兩位主席朱天長和劉滿及廣大成員的支持。

華埠 疫情 監獄

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